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胰臟癌 無聲殺手症狀不明確 發現都很後期

黃挺碩
胰臟癌不易被檢查發現，而且預後為所有癌症之末。(Getty Images）
胰臟癌不易被檢查發現，而且預後為所有癌症之末。(Getty Images）

走在街上，不時會見到人手一部蘋果手機。很難想像帶給手機革命性改變的蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）已因胰臟癌去世十年之久，享年56歲。喬布斯於檢查治療腎結石中意外發現罹患胰臟癌，一開始他未接受正規手術化學治療，而選擇替代療法，但於九個月後證實遠端轉移。

根據台灣衛福部最新資料，惡性腫瘤已連續39年高居台灣死亡原因首位。每10萬人口中，因胰臟癌死亡為10.4人，胰臟癌位居台灣人十大癌症死亡人口的第七位，但是胰臟癌卻不易被檢查發現，因為沒有好的篩檢工具，症狀不明確，診斷及治療困難，而且預後為所有癌症之末，五年存活率不到5%。

無典型症狀診斷難

胰臟位於後腹腔，處在眾多「交流道」之間，包括胃部往小腸的食物運送道路、膽道及胰道送往消化道的酵素運送道路、腸道的血液往肝臟的運送道路，以及上腸繫膜動脈的血液供應腸道血流的運送道路。胰臟癌大多數是腺癌且位於胰臟頭部，好發於老年人、肥胖、抽菸、喝酒、糖尿病，與有胰臟癌家族病史的族群。

胰臟癌並沒有典型的症狀，症狀取決於哪條「交流道」被影響，常見症狀包括腹部背部疼痛、黃疸、食欲不振、體重減輕、血糖困難控制等。目前一般抽血與超音波檢查並不能很敏感的偵測到胰臟腫瘤，電腦斷層與核磁共振檢查為最敏感且高特異性的診斷工具。由於症狀不明確，一般檢查很難偵測，所以胰臟癌被發現時都很後期。

術後平均存活26個月

胰臟癌手術後平均存活26個月，「手術加上化學治療，是目前唯一可延長胰臟癌病患五年存活率至30%的方法。」約三成的胰臟癌患者初診斷時為早期或局部侵犯，經過醫師評估後約六成的病患可接受根除性的手術治療，以及術後的輔助性化療或放療。

胰臟頭部腫瘤切除手術，包括腫瘤附近器官（部分胃部、十二指腸、膽囊、總膽管與胰臟頭）切除與重建。這項手術為除了肝移植外吻合最多、複雜性最高的手術，手術死亡率約2%，手術併發症約30至40%。

伴隨著科技的進步，內視鏡及機器手臂也逐漸被運用到這項手術上。相對於傳統長達20公分的傷口，內視鏡及機器手臂可以透過幾個小傷口完成同樣的手術，醫師能精細地清除癌症組織以及輕鬆地完成平均0.1至0.2公分直徑的膽胰系統重建。研究發現，內視鏡機器手臂可以減少手術出血量，淋巴清除更多，但是手術耗時較長、手術花費較高，但兩者術後長期存活率並無顯著差異。（台灣基隆長庚外科部部長）

台灣 腫瘤 癌症

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