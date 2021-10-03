防3C族烏龜頸 解放緊繃肌、加強無力肌

要避免「烏龜頸」，使用手機等3C產品要先保持正確的姿勢。 (圖：台灣衛福部桃園醫院提供)

現代人使用3C產品時間長，不只眼睛疲勞，更帶來肩頸痠痛的問題，其中像烏龜一樣脖子往前伸，駝背如龜殼，就是常見的文明病「烏龜頸」。

台灣 桃園醫院物理治療師呂茜芸表示，長期「烏龜頸」不僅會造成肌肉 間失衡，嚴重還會壓迫頸椎神經導致手麻，想要維持良好姿勢使用3C產品，只要遵守三大原則就沒問題。

首先讓螢幕頂端略低於眼睛平視視線，與螢幕距離一個手臂長，使用時雙腳平放地面。即使姿勢正確，同一姿勢30分鐘仍要活動，搭配簡單的放鬆運動讓舒緩頭部。

再來是解放緊繃的肌肉，雙手十指扣住放在頭後，緩慢做出頸部彎曲的動作，直到後方肌肉感到緊繃，維持在這個動作15至30秒，每次5回，一天兩次放鬆頸部後方肌肉。

也可用手輕壓頭部側邊，緩慢做出頸部側彎動作，直到側邊肌肉緊繃，另一隻手抓椅子下緣固定，左、右邊各維持15至30秒，每次5回，一天兩次。

3C族也要加強無力的肌肉，包括頸部前側肌肉，在躺姿的時候，雙膝微彎全身放鬆，用手輔助將下巴內收，眼睛的視線同時向下看向胸口，這動作維持15秒，每次10回，一天兩次。

呂茜芸強調，以上運動出現頭暈、噁心等不舒服症狀，應立刻停止並就醫，若是出現手麻症狀有可能是神經壓迫。