插管、氣切維持呼吸道暢通 有助盡快復元

病人曾裝過氣切發聲閥，因已痊癒所以氣切口已經關回、癒合了。（圖：台灣輔大醫院提供）

65歲彭女士長期洗腎，因癲癇發作送醫，醫師立即插管以維持生命徵象，經緊急搶救、度過急性期，後續接受氣切手術，病情穩定後轉入亞急性呼吸照護病房，持續脫離呼吸器、移除氣切。

插管是指「氣管內插管」，把一根氣管內管（人工氣道），經由病人口腔或鼻腔穿過喉嚨與聲門進入氣管深處。

氣切則是「氣管切開術」，在全身麻醉下，從病人頸部氣管環狀軟骨中間切開一個小洞，放入氣切管，透過氣切管自行呼吸或連接呼吸器來呼吸與抽痰。

氣切和插管的目的都不是治療疾病，而是利用人工氣道維持呼吸道暢通，接上呼吸器輔助呼吸的一種緊急處置。

彭女士插管度過急性期後，醫療團隊便積極介入脫離呼吸器訓練。因考量經口的長期插管狀態下，24小時嘴巴維持張開，連最基本的吞嚥口水都做不到，且呼吸管路長期置放容易引發相關合併症，醫師建議進行氣切，氣切管長度較短，可以減少呼吸道阻力，大幅降低病人呼吸費力程度。

不過，家屬對氣切充滿不解與不安。在呼吸治療師引領下，經跨團隊的醫療多面向家庭會議達成共識，「氣切並非一條不歸路，反倒有助盡快脫離呼吸器。」

彭女士接受氣切手術後，身體狀況慢慢恢復，先由口嘗試進食，因為氣切得以吞嚥蒸蛋、布丁、牛奶 、牛肉等，降低鼻胃管進食的比率，也開始在加護病房床周遭活動，進步到使用呼吸器在床緣行走。一個月後病情趨於穩定，轉入亞急性呼吸照護病房持續脫離呼吸器。

順利脫離呼吸器後，彭女士帶著氣切造口返家。

七個月後回診，家屬反映因氣切留置造成日常生活上的溝通障礙，無法清楚表達生理需求，於是在醫師醫囑下，呼吸治療師協助裝上氣切發聲閥，並展開說話訓練，努力進步後，喊出清晰的第一句話是「今晚我想要吃麵線」。

相較當初插管無法言辭的狀態，如今彭女士能順利說話進食，靠的不只是家人與醫療團隊背後全力的支持，更是因為她當初抱持堅決的態度，在治療黃金期答應氣切手術。

現在彭女士雖然一周洗腎三次，但她從不缺席，規律的每周兩次心肺訓練跑步機與耐力腳踏車運動，經過醫療團隊謹慎評估之下終移除氣切。

彭女士站立在醫院大門口，用最快樂而清晰的嗓音發出：「謝謝！我要回家了！」

(作者為台灣 輔大醫院呼吸治療師)