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內視鏡+導航 助60歲翁擺脫失明危機

王昭月
醫師指患者因甲狀腺疾病導致眼窩內脂肪增加、眼外肌肥大，造成眼眶深處的視神經壓迫。積極的治療是擴大眼窩空間，減除眼窩內的壓力。（本報資料照片）
醫師指患者因甲狀腺疾病導致眼窩內脂肪增加、眼外肌肥大，造成眼眶深處的視神經壓迫。積極的治療是擴大眼窩空間，減除眼窩內的壓力。（本報資料照片）

台灣高雄一名60歲吳姓貨運老闆近半年來視力驟減，為生計常冒險開車上路，他為解除眼疾困擾，跑了至少8家眼科診所，但查不出原因，後來在高醫檢查出甲狀腺亢進造成。經使用先進的導航定位內視鏡進行眼窩減壓手術，當晚就能從醫院20樓看到窗外遠處的景色，擺脫失明的危機。

吳老闆到醫院求診時視力糢糊，兩眼凸出，經眼科部醫師張丞賢檢查，他不只視力降低，色覺及視野也都受損，起初以類固醇消炎消腫，仍無法回復視力，最後以導航定位內視鏡替他進行眼窩減壓手術，防止視力永久喪失，術後當天視力恢復泰半。

主治醫師張丞賢表示，病患是因甲狀腺疾病導致眼窩內脂肪增加、眼外肌肥大，造成眼眶深處的視神經壓迫。積極的治療是擴大眼窩空間，減除眼窩內的壓力。

高醫院長鍾飲文指，甲狀腺亢進或甲狀腺抗體引發的眼窩疾病，嚴重的會導致失明，例如眼窩深處長了腫瘤壓迫到視神經，就可能導致不可逆的視神經傷害。

鍾飲文說，病人視力若持續下降，便須進行眼窩手術。

不過鍾飲文表示，傳統術式從眼表切入，不容易清楚見到深處病灶，高醫為此引入導航系統技術，可讓醫師在動手術時更精確掌握器械位置，避開傷害，不但縮短手術時間亦增加安全，病人術後眼表亦不留疤，且隔天就出院。

張丞賢利用導航系統進行眼窩手術，他表示，眼窩深處距眼表僅四、五公分，傳統手術不容易清楚看到病灶；但有導航設備的內視鏡，就如同汽車有導航一般，經由鼻腔直達眼窩深處附近精準下刀，避免手術失誤，傷及眼球及視神經等組織，開刀時間還可以縮短到半小時。

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