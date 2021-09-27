我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

愛肝達人站／沒發燒 不代表身體沒問題

許金川／台大醫學院名譽教授、台灣肝病防治學術基金會董事長
肝癌10公分以上，若長得太快，會刺激體內防衛系統也會發燒。(Getty Images)
肝癌10公分以上，若長得太快，會刺激體內防衛系統也會發燒。(Getty Images)

年輕時，另一半半夜量體溫，有時是為了避孕，有時是為了懷孕，因女性排卵後，體溫會比排卵前稍高。

在那個年代，量體溫是許多年輕夫妻的常態。在近一、兩年，量體溫變成了所有人的常態，出入超商、速食店、公共場所，幾乎處處要你量體溫。

人體的大腦有一個控制溫度的中樞，將體溫維持在恆溫，人體的新陳代謝才可以正常維持。低等動物例如蛇，在冬眠將體溫降低，減少新陳代謝的速率，以度過寒冬，高等動物則失去這個機轉。

溫度太低，人會凍死，因為身體機能會下降，甚至無法維持各組織細胞的功能；溫度太高，同樣也不適合人體的運作，夏天太熱中暑，就是一個常見的現象。

但體溫也是人體生病的一個徵兆，例如傷風感冒、細菌感染，體溫都會升高，但如果高燒不退超過三星期以上，問題就大了，可能嚴重細菌感染，或身體的防衛系統出了問題，例如得了白血病或淋巴癌等，此時體內的白血球無法消滅入侵的外來病菌，細菌產生發熱物質讓體溫升高。

目前人們大都知道有發燒，可能不對了，在疫情流行之際要想到是不是感染了新冠病毒，但在幾年前可能要想是不是得了感冒等。拔牙後會發燒、喉嚨發炎也會發燒，手術後、病人拔管第二天也會發燒，這是本來體內廢物可以經由引流管排到外面，管子之路不通，留在體內的廢物或病菌無處可洩，因此引起發燒，醫學上稱為「拔管熱」。

此外，體內各種癌症長得很大了也會發燒，例如肝癌10公分以上，有時長得太快，自己會壞死，產生致熱物質，刺激體內防衛系統也會發燒。有發燒固然有問題，一定要找醫生求診，但沒有發燒、人好好的，也不代表肉身沒問題，尤其肝臟這個沉默的器官，等到發燒、體重減輕、吃不下東西，那時再求醫就太慢了。

超商 癌症 疫情

上一則

子宮肌瘤何時該手術 6大關鍵千萬別輕忽

下一則

中年斷捨離 專家：第一步先整理心情

延伸閱讀

張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康
專家觀點／找出咳嗽原因 才能對症治療

專家觀點／找出咳嗽原因 才能對症治療
不讓眼淚掉下來（一五）

不讓眼淚掉下來（一五）
後疫情時代旅遊復甦 跟團防疫大作戰

後疫情時代旅遊復甦 跟團防疫大作戰

熱門新聞

病友要注意追蹤血糖、血脂、血壓，定期監測。（本報資料照片）

糖尿病患多肥胖 控糖飲食10點建議

2021-09-25 02:00
提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。圖／ingimage

提早1小時上床睡覺 研究：罹患重度憂鬱風險降23%

2021-09-23 05:34
（圖：健康醫療網提供）

月餅吃多 體重直升 中醫師曝「養身瘦身」祕訣

2021-09-23 00:05
書田診所說明包皮嵌塞發生原因。（圖：書田診所提供）

17歲男孩首露「弟弟」就卡住 「螃蟹姿」進診間求救

2021-09-23 03:42
台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮建議，運動受傷能不冰敷就不要冰敷。圖／醫院提供

運動受傷先冰敷？醫師說最新觀念已經不是這樣

2021-09-23 05:24
根據對世界上最大乳製品消費者進行的新研究顯示，與攝入量相對較低的人相比，「攝入更多乳製品的人患上心血管疾病的風險更低」。圖：pixabay

打破迷思？研究：乳製品不會提升心血管疾病風險

2021-09-23 00:48

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理