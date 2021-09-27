愛肝達人站／沒發燒 不代表身體沒問題

肝癌10公分以上，若長得太快，會刺激體內防衛系統也會發燒。(Getty Images)

年輕時，另一半半夜量體溫，有時是為了避孕，有時是為了懷孕，因女性排卵後，體溫會比排卵前稍高。

在那個年代，量體溫是許多年輕夫妻的常態。在近一、兩年，量體溫變成了所有人的常態，出入超商 、速食店、公共場所，幾乎處處要你量體溫。

人體的大腦有一個控制溫度的中樞，將體溫維持在恆溫，人體的新陳代謝才可以正常維持。低等動物例如蛇，在冬眠將體溫降低，減少新陳代謝的速率，以度過寒冬，高等動物則失去這個機轉。

溫度太低，人會凍死，因為身體機能會下降，甚至無法維持各組織細胞的功能；溫度太高，同樣也不適合人體的運作，夏天太熱中暑，就是一個常見的現象。

但體溫也是人體生病的一個徵兆，例如傷風感冒、細菌感染，體溫都會升高，但如果高燒不退超過三星期以上，問題就大了，可能嚴重細菌感染，或身體的防衛系統出了問題，例如得了白血病或淋巴癌等，此時體內的白血球無法消滅入侵的外來病菌，細菌產生發熱物質讓體溫升高。

目前人們大都知道有發燒，可能不對了，在疫情 流行之際要想到是不是感染了新冠病毒，但在幾年前可能要想是不是得了感冒等。拔牙後會發燒、喉嚨發炎也會發燒，手術後、病人拔管第二天也會發燒，這是本來體內廢物可以經由引流管排到外面，管子之路不通，留在體內的廢物或病菌無處可洩，因此引起發燒，醫學上稱為「拔管熱」。

此外，體內各種癌症 長得很大了也會發燒，例如肝癌10公分以上，有時長得太快，自己會壞死，產生致熱物質，刺激體內防衛系統也會發燒。有發燒固然有問題，一定要找醫生求診，但沒有發燒、人好好的，也不代表肉身沒問題，尤其肝臟這個沉默的器官，等到發燒、體重減輕、吃不下東西，那時再求醫就太慢了。