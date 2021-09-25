輕熟女胃脹氣 揪出胰臟囊腫

博田醫院副院長李金德（右）為黃小姐（左）施以「微創腹腔鏡胰臟手術」替她摘除胰臟黏液囊腫，降低可能癌化的風險。（記者王昭月／攝影）

30多歲黃小姐近期腹脹，以為吃成藥就好，但一直沒能改善，就醫才發現胰臟竟長顆直徑6.5公分的黏液囊腫，據醫學文獻，胰臟黏液囊腫有4%至12%的機率會轉化為胰臟癌，5年存活率不會超過10後，博田國際醫院副院長李金德以「微創腹腔鏡胰臟手術」幫她摘除，以絕後患。

胰臟癌是癌中「沈默之王」，發現時幾乎都已不是早期。據文獻了解，當胰臟黏液囊腫大於3公分時，就需開刀治療，以降低轉化胰臟癌的風險。

胰臟長了6.5公分囊腫的黃小姐說，一開始以為是胃脹氣，覺得吃成藥就好，但一直沒效，後來掛號就醫，李金德醫師察覺不對勁，建議做深沈檢查，才發現長了胰臟囊腫，建議最好手術摘除，別再拖延，她怕母親擔心，一度想隱瞞到手術完成才說，結果接受腹腔鏡微創手術，只有4個小傷口，恢復良好。

李金德說，胰臟位在胃與大腸後方，後腹腔的深處，滿布血管，且血流量很快，手術中極易大量出血。以黃小姐的狀況若施行傳統手術，至少要在上腹部切一個約30至40公分的大型傷口，但經審慎評估後，後來替她做「微創腹腔鏡胰臟手術」，耗時僅3.5小時，開4個小傷口，出血量也只有150毫升。

李金德表示，胰臟癌被發現時，很少是早期， 像1b期腫瘤 雖小，卻已擴散到旁邊的淋巴結，5年存活不會超過8%到10%，比肝癌還棘手。一般來說，平日不痛不癢的胰臟囊腫，大於3公分後癌化機率就變大，若能及早發現並予切除，就能防止癌化，若轉到淋巴，就會形成治療的死結。因此民眾只要感到腸胃怪怪不舒適，最好的作法還是就醫。