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腹脹腰圍粗 別再以為變胖 小心卵巢癌上身

鄭文芳
卵巢癌為女性常見的癌症，早期症狀不明顯，多為腹脹、食欲不佳，類似腸胃疾病。(本報資料照片)
卵巢癌為女性常見的癌症，早期症狀不明顯，多為腹脹、食欲不佳，類似腸胃疾病。(本報資料照片)

部分晚期卵巢癌病友因擔心感染而不敢回診。不過，卵巢癌癌友應積極治療，只要醫師評估後可手術切除病灶，就應接受手術，奮力一搏。

卵巢癌為女性常見的癌症，早期症狀不明顯，多為腹脹、食欲不佳，類似腸胃疾病，有人因腹水而腰圍愈來愈粗，還以為變胖，很難與癌症聯想在一起，因此，約6至7成卵巢癌患者在確診時已到3、4期，平均5年存活率不到5成。        

存活率之所以偏低，除了較晚確診，另一個原因為容易復發。臨床顯示，卵巢癌患者經過手術切除病灶、持續化療後，約8成達到「治癒」效果，此時，幾乎找不到癌細胞，看似圓滿，但其中6至7成卻會在兩年內復發，原因在於化療的抗藥性。

對此，科學家嘗試從卵巢癌的多樣化型態著手，評估病友是否屬於BRCA基因突變，細胞類型可能屬於漿液性腺癌、子宮內膜癌、明亮細胞癌或其他，再採取相對應治療對策。

然而，研究發現，抗血管新生標靶不分基因型、不分細胞型，每位卵巢癌病友都有機會使用。

美國癌症治療最新2021年指引強烈建議，晚期卵巢癌病友於手術之後，第一線藥物為化療與抗血管新生標靶，兩者合併使用6個月，可降低3成復發機率及死亡風險。                  

後續停掉化療，繼續使用抗血管新生標靶約1年，藉以鞏固治療或維持治療，研究顯示，可提升治療反應率達8成，維持疾病無惡化時間近一年，保有較佳的生活品質。                                          

不過，預防勝於治療，建議有卵巢癌家族史的女姓，應提高警覺，定期檢查，以利早期發現和治療。

(台大醫院婦產部婦科主任)

癌症 美國 癌細胞

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