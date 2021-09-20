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美核准新快篩能分辨細菌或病毒感染 減少濫開抗生素

編譯季晶晶／綜合報導
以色列生技業者MeMed開發一種快篩法，可分辨檢體是受到細菌或病毒感染。（取材自MeMed官網）
以色列生技業者MeMed開發一種快篩法，可分辨檢體是受到細菌或病毒感染。（取材自MeMed官網）

美國監管機關已核准以色列生技業者MeMed開發出來的快篩法，能迅速可靠地分辨細菌或病毒感染，讓醫生不致於濫開抗生素，有助解決全球性的抗生素抗藥性問題。

金融時報報導，利用MeMed Key分析儀進行的BV測試，獲得歐盟和美國國防部3000萬美元的補助，並不直接偵測感染病因，而是分析「宿主反應」，測量病患血液裡三種蛋白質的濃度。人體免疫系統對抗細菌或病毒時會有不同的反應，致使蛋白質濃度大不相同。

當病灶不明或難以接近，不可能進行傳統檢測或組織取樣時，這項15分鐘就獲致結果的檢測尤其管用。在初始推廣期，檢測費用大約是每次100美元。

2009年創立的MeMed，總部在以色列，目前全職員工約100人，正要從設於波士頓的美國子公司開始擴大業務範圍。該公司一路走來吸引到總額1億美元的注資，投資方包括來自加州的Social Capital和Western Technology Investment，以色列的Phoenix Insurance和Caesarea Medical，還有香港的Horizons Ventures。

MeMed執行長Eran Eden表示，也許「24個月」後會辦理初次上市。 

美國 檢測 以色列

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