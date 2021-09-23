主動脈剝離 多因高血壓

心血管疾病、三高控制不好、長期抽菸的人等，是主動脈剝離的高風族群。 (Getty Images)

台灣 藝人黃鴻升（小鬼）因主動脈剝離過世屆滿一年，青壯年驟逝令人不勝唏噓。主動脈剝離九成與高血壓 脫不了關係，大多數青壯年人不知自己有高血壓，或知道有高血壓而未積極控制，又主動脈剝離症狀不典型，以至於一發生主動脈剝離，常錯失救命時機，造成憾事。

35歲的A女是一家醫材公司行政人員，有幾次因為胸痛、喘不過氣就醫，才知是高血壓患者，開始吃藥控制血壓，但身體狀況好時就不吃藥或少吃，某日在辦公室突然劇烈胸痛休克，緊急送醫急救，仍因主動脈剝離而回天乏術。

43歲的B先生有高血壓病史，雖有藥物控制，但因工作關係常熬夜，愛吃炸物當消夜，沒時間運動，某天如廁時用力，下背部突然一陣撕裂痛，緊急送醫後也因主動脈剝離搶救無效。

主動脈就是血液從心臟打出去時，運往身體各處的主要血管。生活習慣、高血壓、飲食習慣都會影響動脈血管的健康。

當主動脈血管內膜上有撕裂傷時，血液可能就會滲透到其中一層，出現了所謂的「假腔」。原本只有真腔輸送血液，現在多了一條假腔，等於是一條叉路，當血液一直衝往假腔輸送，如果患者血壓又控制不好，隨著血管壓力愈來愈大，假腔也會像吹氣球一樣，腔壁愈變愈薄，假腔最外層的腔壁就破裂了。

由於主動脈剝離隨著假腔位置不同，疼痛的症狀也不同，其症狀跟很多疾病類似，胸痛可能被誤為心血管問題、心肌梗塞，下背痛被當結石、坐骨神經痛，甚至被懷疑是中風 。

年紀大、心血管疾病、三高控制不好、有動脈粥狀硬化、長期抽菸的人等，是主動脈剝離的高風族群。尤其高血壓病人更須慎防，近來青壯年病人時而發生主動脈剝離，一家支柱倒下，家庭破碎，不能不多注意。