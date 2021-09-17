骨髓增生性腫瘤超難診斷 透過「它」有望破解

圖片來源 ／健康醫療網

骨髓增生性腫瘤 是一種血癌，會使骨髓製造過多白血球，紅血球或血小板。根據腫瘤型態分為不同類型，治療方式也不同，不過林口長庚紀念醫院解剖病理部莊文郁副主任表示，目前面臨的最大挑戰不僅是治療，從判讀診斷就有很大挑戰。林口長庚首次將AI 技術導入血液病理診斷，輔助快速精準判讀。

骨髓增生性腫瘤種類多易混淆

骨髓增生性腫瘤包含多種情況，原發性血小板增多症（ET）、真性紅血球增多症（PV）以及原發性骨髓纖維化（PMF），其包含早期骨髓纖維化（pre PMF）及顯著骨髓纖維化（overt PMF）四類。不同類型的治療方式也會有所不同，醫師會依據患者年齡、症狀和疾病分期提供不同的治療建議方式。

罹病原因不明 靠骨髓病理切片判讀

骨髓增生性腫瘤的確切罹病原因尚在研究中，後天的基因變異、環境因素等都是可能的致病因子。林口長庚紀念醫院血液科郭明宗醫師表示，骨髓增生性腫瘤屬於血液增生性疾病，不像其他實體腫瘤疾病有明顯可觸及的腫塊，通常患者是因為血液指數異常，或是因疾病引起的症狀、併發症 如出血、中風或是脾腫大等才進而就醫。

郭明宗醫師也說明，不同類型的骨髓增生性腫瘤，在臨床的症狀上有許多共通通之處，因此，要確認患者屬於何種類型的骨髓增生性腫瘤，需透過「骨髓病理切片」的判讀。

從診斷就困難重重 人工判讀有差異

林口長庚紀念醫院解剖病理部莊文郁副主任進一步解釋，林口長庚的骨髓切片主要由血液病理次專科醫師進行判讀，其判讀難度極為複雜且須花費許多時間。其中，骨髓增生性腫瘤又因類型多與病理玻片影像極為相似，判讀的困難度又更上一層樓！

莊文郁副主任也表示，以人工判讀較難取得量化的結果，且可能會有不同診斷者間的判讀差異，若是對於骨髓增生性腫瘤較不熟悉或經驗較少的醫師會更難判讀。因此，目前面臨的最大挑戰不僅是治療，其實是從診斷程序就開始！

藉AI人工智慧深度學習 破解診斷難題

為此，林口長庚首次將AI技術導入血液病理診斷，輔助醫師進行快速且精準的判讀，期望幫助能幫助更多血液腫瘤病患及早診斷並接受治療，以避免轉化為預後較差的疾病或嚴重併發症。藥廠總經理陳喬松也表示，自第一代標靶治療到目前最創新的細胞基因療法，藥廠一直致力運用資料科學以發展先進藥品，運用大數據分析及AI數位科技是重要的策略方向。目前血液腫瘤的早期診斷仍有未被滿足的需求，此次攜手科技公司及長庚醫院，期望結合三方優勢，延續病患的生命並提升生活品質。

【延伸閱讀】

三陰性乳癌好發年輕女性、存活率低 建議基因檢測

早期肺癌輔助療法 基因突變患者新治療



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51385

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw