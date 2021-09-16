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研究：伊波拉患者康復5年後仍可能復發並傳染

中央社東京16日綜合外電報導
顯微鏡下的伊波拉病毒。(美聯社)
顯微鏡下的伊波拉病毒。(美聯社)

最新研究發現，伊波拉病毒（Ebola）患者在痊癒至少5年後仍可能復發，引發新一波疫情，顯示有必要對患者展開長期追蹤，以避免疫情復熾。

法新社報導，科學家已知伊波拉病毒可在康復者體內處於休眠狀態，由於病毒會殘留在組織裡而不是在血液中循環，所以檢測結果往往為陰性。

不過，根據15日發布於「自然」（Nature）期刊的研究，針對幾內亞（Guinea）今年爆發的伊波拉疫情進行分析發現，這些「病毒宿主」體內的病毒似乎可被喚醒，在數年後引起新的感染和傳播。

為了追蹤幾內亞伊波拉爆發的源頭，學者分析數名患者樣本的基因組。這次疫情有16起確診，其中12人死亡。

伊波拉疫情通常被認為是病毒從動物宿主「溢出」，感染人類。但分析顯示，這次疫情與2013至2016年疫情的病毒株基因組幾乎完全相同。

如果病毒持續在社群內活躍傳播，過程中會積累一定數量的基因變異，但2021年的病毒株只比2013至2016年疫情相差12個基因變異，「遠低於6年來持續人傳人…預期的變異數量」。

領導研究的法國南部蒙貝列大學（University of Montpellier）微生物學家凱塔（Alpha Keita）表示，這強力顯示病毒來自康復者體內原本休眠的病毒。

他表示：「這是（伊波拉）疫情宣告結束至捲土重來，己知的最長時間間距。」

不過，休眠的伊波拉病毒如何，以及為何突然被喚醒並感染其他人，仍是未解之謎。

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