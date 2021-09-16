40歲也可能失智 有這「10大警訊」應及早就醫

別以為老人才會失智 。一名40多歲的業務經理，過去業務能力良好，並熟悉各零件功能，近年熟悉的工作 頻出錯，也無法正常與人溝通，無法出席社交、應酬場合，嚴重影響其工作。公司後續察覺異狀，才知道他確診血管型失智，語言、文字溝通能力出問題，願意陪著他進行改善，由職能治療師進入職場，從旁觀察員工認知功能退化狀況，為其調整工作內容，改為後勤建立零件型錄，持續為公司效力，不因確診失智被退休。

根據台灣 失智症協會統計，台灣失智症人口約28萬人，輕微認知障礙者約60萬人，桃園長庚失智症中心主任徐文俊表示，除了老年型失智症，也有年輕型失智症，目前全台約有1萬4000多人，人數不少。失智的定義包括認知功能衰退、出現精神行為症狀、生活無法自我照顧等。

徐文俊表示，年輕型失智症是在65歲以前發病，相較老年型失智症病程發展更快，初期症狀大多是壓力、睡眠、憂鬱、焦慮等，容易被忽略而延誤就醫，平均耗費1.5年才有辦法確診。年輕型失智症患者發病時大多還在職場服務，不僅上有老、下有小，若是家庭主要經濟來源，確診失智不幸被「退休」，除了心理壓力外，也會出現嚴重經濟壓力。

徐文俊指出，年輕型失智症「職業功能」會先被影響，像熟悉業務頻出包，或懷疑同事偷東西等譫妄，變得容易焦慮、挫折、易怒而失眠，或許認知功能早出狀況。而失智屬於症候群，並非單一疾病，起初症狀輕微，可能只有患者本身「有感」，他舉例電影《我想念我自己》情節，太太發現自己失智，先生卻不肯相信，即便經過醫師講解，先生仍不能接受太太失智。

徐文俊表示，失智症尚在輕度階段，仍有自我照顧能力，但可能出現在家附近迷路、重複問一樣的問題、注意力難集中、容易手忙腳亂等，也可能下錯判斷，導致公司錯誤投資釀虧損，影響嚴重。他表示，年輕型失智症可透過十大警訊及早發現、及早診斷，前期發現病情，可協助他減少出錯，讓工作流程更順暢，提早職場風險管理，維護失智者工作權益及也避免公司損失。

失智症早期症狀10大警訊：

1.記憶喪失

近期學習的資訊或重要日期、事件，得靠記事本或手機記錄。

2.規劃或解決問題有困難

無法遵循熟悉步驟做事，較難集中注意力，容易猶豫、下錯判斷。

3.難以完成熟悉的家裡／工作／休閒任務

日常生活熟悉的活動或工作很難完成，像是操作印表機程序錯誤導致無法影印。

4.時間／地點易混淆

忘記日期、季節與時間，或忘記自己如何抵達、回家路上迷路。

5.了解視覺形象及空間關係有困難

難以閱讀、判斷距離或顏色比對，導致閱讀、駕駛有困難。

6.說話或書寫時出現語言問題

無法準確說出物品名稱，說話詞彙減少，談話突然中止。

7.將東西放錯位置和失去回復步驟且找到失物能力

將物品放在非原本位置，弄丟物品找不回來，可能指責別人偷竊。

8.判斷能力下降或變差

職場中做出錯誤或不合理決定，或被推銷而購買大量物品，未注意自己整潔。

9.退出工作或社交活動

不再從事喜愛的休閒活動，避免參加酒會、茶會等社交活動，想要退出職場。

10.心情和人格上改變

變得困惑、疑心重、憂鬱、恐懼或焦慮，容易心煩意亂、情緒爆發或有怪異行為。

資料來源／長庚失智症中心、中華人力資源管理協會、徐文俊醫師