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菸酒檳榔未沾卻罹口腔癌 竟是裝假牙引發舌病變

記者魯永明／嘉義報導
嘉義長庚耳鼻喉頭頸外科柯建安醫師為患者診斷情形。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚耳鼻喉頭頸外科柯建安醫師為患者診斷情形。圖／嘉義長庚提供

嘉義有名退休公務員，平時無抽菸、喝酒或吃檳榔習慣。近半年右舌部經常因假牙咬合不正破皮，且同部位反覆發作，多次在診所拿藥後右舌潰瘍無癒合跡象；日前轉至嘉義長庚耳鼻喉頭頸外科柯建安醫師診斷，研判是多年前配置假牙，因牙齦萎縮導致咬合不整，長久摩擦刺激反覆潰瘍而導致舌部癌性病變。

腫瘤評估後無遠端轉移，經開刀重建及放射線化學治療，目前穩定追蹤中；柯建安發現病人右舌後側緣潰爛，進一步切片檢查確診為第二期口腔癌。

口腔癌好發年齡40到60歲，男性居多，台灣口腔癌罹患率世界第一，國健署調查，每10名口腔癌病人中，9人有嚼檳榔習慣，同時有吃檳榔、抽菸、喝酒習慣，罹口腔癌機率是一般人的123倍，但蛀牙、斷裂尖銳牙齒與不當假牙，也是可能導致口腔癌的元兇。

柯建安表示，發生口腔部位惡性腫瘤，如嘴唇、牙齦、舌頭、上顎等，都算口腔癌。其中最好發兩個部位，一是舌頭，另一是口腔頰黏膜。除菸、酒及檳榔等三大致癌因子外，蛀牙、歪智齒、口腔衛生不佳、拔牙後殘留牙根或不適合假牙等，都可能造成口腔粘膜反覆的刺激與摩擦，導致慢性潰瘍。

若口腔出現不正常腫脹、增厚或硬塊、口腔黏膜上出現無痛潰瘍，超過10天以上沒有癒合、口腔在沒有刺激情況，如剔牙、刷牙，出現不明原因出血、口腔有不明原因疼痛或麻木、黏膜表面有白色或紅色斑塊、說話發音不清、沙啞，或舌頭活動受限制、頸部摸到異常硬塊等，都可能是口腔癌徵兆，治療以手術切除為最主要治療方式。

柯建安呼籲民眾拒絕菸、酒、檳榔，對健康侵蝕，加強口腔衛生，有配戴假牙應定期半年至1年，回牙科追蹤假牙配戴情形。如出現口腔或頸部腫塊、及2周以上未癒合口腔潰瘍，請早期就醫尋求治療。

嘉義長庚耳鼻喉頭頸外科柯建安醫師解說口腔癌原因。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚耳鼻喉頭頸外科柯建安醫師解說口腔癌原因。圖／嘉義長庚提供

腫瘤 台灣 退休

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