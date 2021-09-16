貨車司機因飛蚊症險釀車禍 雷射治療改善助恢復工作

亞洲大學附屬醫院視網膜科主任張耀中指出，後玻璃體剝離會引起退化性飛蚊症，好發於50歲以上成人、高度近視者、眼睛曾經受過外傷，和曾經接受過白內障手術的民眾。圖／亞洲大學附屬醫院提供

台灣一名62歲貨車司機日前開車時右眼視野突然被被環形飛蚊遮擋，險些釀成大禍，檢查罹患「後玻璃體剝離」，而環形飛蚊即所謂的魏氏環(Weiss ring)，醫師建議與之和平共處，但他卻為此困擾不已，後來經亞洲大學附屬醫院施以「雅各雷射玻璃體消融手術」治療，症狀改善8成，才順利恢復工 作。

亞洲大學附屬醫院視網膜科主任張耀中指出，後玻璃體剝離會引起退化性飛蚊症，好發於50歲以上成人、高度近視者、眼睛曾經受過外傷，和曾經接受過白內障手術的民眾。研判患者是因年紀老化，才會罹患此退化性的飛蚊症。

他說，這類患有退化性飛蚊症的患者，因年齡增加，玻璃體會慢慢液化，到了一定程度，玻璃體和視神經周圍原本緊密相黏部位會被拉扯脫離，形成白色纖維組織，即Weiss ring環形混濁物，會在玻璃體內四處漂動，使得患者經常感到眼前出現環形、C型或長條型的懸浮物，外型有如飛蚊，會跟著眼球左右轉動而在眼前飄動，擋住光線影響視覺，及降低對比度。

少數飛蚊症患者如察覺眼前飛蚊數量突然遽增、看見閃電般的光影或視力驟降等，有可能是視網膜剝離、玻璃體出血，或其他嚴重眼部問題的警訊前兆，務必立即追蹤治療，才能避免嚴重併發症 。

張耀中強調，過去針對退化性飛蚊症患者，通常會建議患者門診追蹤與飛蚊和平共處，但若長期為飛蚊症所擾，可考慮接受玻璃體切除手術，不過玻璃體切除手術術後會有早發性白內障的情形出現，術後更要定期散瞳檢查，以防止視網膜剝離的併發症。

而且，相較玻璃體切除手術，透過「雅各雷射玻璃體消融手術」，在專業的準則下，可有效安全治療飛蚊症。雷射可將飛蚊爆破、氣化，並分解成肉眼不可見的碎片。術後無傷口，療程會根據飛蚊大小、發生位置及數量，決定治療次數，通常首次治療能改善症狀約5至6成。

他提醒，民眾若發現眼前出現飛蚊症時，應先至眼科進行完整眼底視網膜檢查，並抱持與之和平共處的心理準備。若飛蚊症嚴重影響生活，應先詳細諮詢醫師意見，再進一步考慮雷射手術治療。