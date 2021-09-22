我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

川普要潘斯推翻大選 新書爆同黨參議員震驚：憑空捏造

88歲老婦遭魚鰭刺傷手 數小時變壞死性筋膜炎

林宛諭
一名88歲老婦手不小心被魚鰭刺傷，演變成壞死性筋膜炎。(圖：彰基提供)
一名88歲老婦手不小心被魚鰭刺傷，演變成壞死性筋膜炎。(圖：彰基提供)

台灣一名88歲老婦在處理魚類時，左手不小心被魚鰭刺傷，即開始局部紅腫熱痛，且在幾個小時後就演變成壞死性筋膜炎，經送彰化基督教醫院後確診為「創傷弧菌」感染，幸好及時清創、完整抗生素治療後順利出院。

彰基急診暨重症醫學部主治醫師林記賢說，老婦的傷口不到一公分，當時以即時床邊超音波為她檢查，發現左手影像上有典型的鵝卵石形狀積液表現，隨即聯繫整形外科醫師做清創手術，最後確診為「創傷弧菌」感染，如果未即時處理，組織可能在幾小時內嚴重壞死，甚至有致死的可能。

彰化基督教醫學中心急診暨重症醫學部主任林晏任醫師提醒，處理海鮮要特別小心，大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，若處理海鮮不慎被刺傷，可能會引發「創傷弧菌」感染，若出現發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀時，須儘快就醫。

年老、慢性肝病、肝硬化及免疫力低下的患者，創傷弧菌更容易感染並進入血液中，造成發燒寒顫、手足部水泡及壞死現象，傷口潰爛蔓延，甚至造成敗血性休克，死亡率可達50%。

南韓衛生部2020年也曾公告截至8月累計37例，至少五例死亡，2020年11月美國衛生部也公布以海灘文化聞名的佛羅里達州累計33例，其中六例死亡，尤其免疫系統較弱之高風險族群應特別注意預防。

彰基急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒民眾預防創傷弧菌感染，儘量不要吃生牡蠣或其他生貝類，要徹底煮熟貝類，不要吃在烹飪過程中沒有打開的貝類，牡蠣去殼煮至少三分鐘，避免將裸露的傷口或不完整的皮膚暴露於海水中，處理未加工的貝類時，要戴手套、穿防護服等，到海邊遊玩應避免赤腳踩踏在有貝殼或岩石中。

台灣彰基急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒民眾預防創傷弧菌感染，儘量不要吃生牡蠣或...
台灣彰基急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒民眾預防創傷弧菌感染，儘量不要吃生牡蠣或其他生貝類，處理未加工的魚貝類要戴手套、穿防護服。(圖：彰基提供)

台灣 美國 佛羅里達州

上一則

居家遠距上課 小心孩子過胖

延伸閱讀

伊州南部ICU滿載 29名重症新冠患者全未打疫苗

伊州南部ICU滿載 29名重症新冠患者全未打疫苗
以色列確診雖激增 專家：追加第3劑可有效防重症

以色列確診雖激增 專家：追加第3劑可有效防重症
倫敦靚海鮮

倫敦靚海鮮
科學家：目前大多數人沒必要打第3劑新冠疫苗

科學家：目前大多數人沒必要打第3劑新冠疫苗

熱門新聞

40歲也可能失智 有這「10大警訊」應及早就醫

2021-09-16 06:51
順德里長李鴻志將防蚊液結合公益於里內義賣，每年所得近6萬元全數投入里內弱勢關懷。圖／新北民政局提供

柚子吃完皮別丟 4步驟成為防蚊液

2021-09-17 05:34
跑步可避免肌少症上身。（Getty Images）

5運動有助長壽 更可避免肌少症上身

2021-09-17 02:00
中秋節即將到來，應景的柚子好吃又營養，但營養師也提醒，有4種類型的人不宜多吃。記者陳斯穎／攝影

柚子營養又美味 營養師提醒4類人不宜多吃

2021-09-15 05:24
台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油、低鹽、低糖，還有高纖維，月餅切食與家人共享，都能避免一次食用過量月餅，也能開心享受中秋節樂趣。圖／台中慈濟醫院提供

中秋月餅這樣吃 把握「三低一高」才健康

2021-09-17 05:24
圖：pixabay

台藝人龍劭華生前心臟不適 醫籲糖尿病友2症狀速就醫

2021-09-15 15:50

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助