88歲老婦遭魚鰭刺傷手 數小時變壞死性筋膜炎

一名88歲老婦手不小心被魚鰭刺傷，演變成壞死性筋膜炎。(圖：彰基提供)

台灣 一名88歲老婦在處理魚類時，左手不小心被魚鰭刺傷，即開始局部紅腫熱痛，且在幾個小時後就演變成壞死性筋膜炎，經送彰化基督教醫院後確診為「創傷弧菌」感染，幸好及時清創、完整抗生素治療後順利出院。

彰基急診暨重症醫學部主治醫師林記賢說，老婦的傷口不到一公分，當時以即時床邊超音波為她檢查，發現左手影像上有典型的鵝卵石形狀積液表現，隨即聯繫整形外科醫師做清創手術，最後確診為「創傷弧菌」感染，如果未即時處理，組織可能在幾小時內嚴重壞死，甚至有致死的可能。

彰化基督教醫學中心急診暨重症醫學部主任林晏任醫師提醒，處理海鮮要特別小心，大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，若處理海鮮不慎被刺傷，可能會引發「創傷弧菌」感染，若出現發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀時，須儘快就醫。

年老、慢性肝病、肝硬化及免疫力低下的患者，創傷弧菌更容易感染並進入血液中，造成發燒寒顫、手足部水泡及壞死現象，傷口潰爛蔓延，甚至造成敗血性休克，死亡率可達50%。

南韓衛生部2020年也曾公告截至8月累計37例，至少五例死亡，2020年11月美國 衛生部也公布以海灘文化聞名的佛羅里達州 累計33例，其中六例死亡，尤其免疫系統較弱之高風險族群應特別注意預防。

彰基急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒民眾預防創傷弧菌感染，儘量不要吃生牡蠣或其他生貝類，要徹底煮熟貝類，不要吃在烹飪過程中沒有打開的貝類，牡蠣去殼煮至少三分鐘，避免將裸露的傷口或不完整的皮膚暴露於海水中，處理未加工的貝類時，要戴手套、穿防護服等，到海邊遊玩應避免赤腳踩踏在有貝殼或岩石中。