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未規律洗腎造成副甲狀腺亢進 腺體自體移植改善

黃寅
台灣亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰建議，洗腎患者確實配合醫囑，就能避免或延緩接受副甲狀腺切除術。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)
台灣亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰建議，洗腎患者確實配合醫囑，就能避免或延緩接受副甲狀腺切除術。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名53歲男性洗腎5年，因總感到洗腎後腰痠，索性自行減少洗的頻率，也常忘記吃擬鈣劑，加上飲食無節制，導致血液中磷離子居高不下，刺激副甲狀腺，造成副甲狀腺機能亢進，飽受忍不住踢動、不自主抖腳的「不寧腿症候群」影響，所幸接受腺體自體移植手術後狀況大幅好轉，也降低骨質疏鬆、心血管疾病等併發症風險。

台灣亞洲大學附屬醫院腎臟科主任周哲毅表示，患者本來每天洗四袋藥水，但洗完後總感到腰痠，便自行調整洗腎頻率為一天兩次，加上因工作繁忙，未良好控制飲食，且常忘記服用擬鈣劑，生活品質大受影響。

他說，上述情況主要是洗腎患者因活性維生素D不足引發低血鈣，加上沒有控制磷離子導致血磷滯留，合併刺激副甲狀腺增生，以致容易出現骨質疏鬆，甚至併發骨折外，還會有心臟病變、造血與免疫系統和神經系統疾病、難治的皮膚癢，以及雙臂及雙腿痠軟無力、行走困難，因此，若經過藥物治療，副甲狀腺素仍大於1000 pg/ml且合併高血鈣，就會建議手術治療。

一般外科主任葉俊杰則表示，通常患者洗腎超過十年，體內鈣、磷離子長期偏高，容易出現副甲狀腺機能亢進併發症，一般會建議手術治療，其中，「副甲狀腺全切除及部分腺體自體移植手術」是將四個腺體先全部摘除，再取出組織做冷凍切片，將部分腺體移植到前手臂皮膚下，保留部分副甲狀腺功能。

他說，此術式採取全身麻醉並全程術中神經監測，可避免喉返神經受損，造成術後聲音沙啞的問題。一旦患者病情復發，也可直接找之前種在手臂的副甲狀腺，在局部麻醉下切除治療即可，不須再經由脖子接受手術，降低喉返神經損傷及全身麻醉的風險。

葉俊杰提醒，即便洗腎患者接受切除移植手術，若術後沒有妥善控制高血磷，仍有可能再度發生副甲狀腺機能亢進，就得再次接受手術，建議洗腎患者，確實配合醫囑，就能避免或延緩接受副甲狀腺切除術，若醫師評估必須接受手術，也應積極配合治療，否則對身體造成更大危害。

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