怕染新冠肺炎不回診 小心腦中風復發

三高患者應該按照醫囑服藥、定時回診。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情 讓許多人不敢進出醫院，台灣台大醫院腦中風 中心加護病房主任、神經部主治醫師鄭建興表示，腦中風患者回診率降低恐增復發風險。

腦中風後最怕「復發」，二度中風增加傷害認知、語言功能的機會，甚至引發失智，增加照顧負擔以及醫療支出，鄭建興呼籲患者，疫情期間，一定要依照醫囑服藥、定時回診，做好三高 的控制，避免病情惡化。

鄭建興說，急性腦中風的發生率，未因疫情嚴峻而減少，但是需要規律看診的患者，多因為害怕而沒有回診。可以預期的是，有些患者會因此停藥，或是出現復發的輕微症狀，都無法及時讓醫療介入。

根據研究顯示，腦中風5年內復發的機率約為35%、10年內為51%。發生第一次腦中風，通常就會留下不同程度神經功能障礙、失能等後遺症。二度發生腦中風，嚴重程度將遠勝於第一次發生，甚至死亡。

鄭建興表示，腦中風發生時，無論是第一次或是復發，多取決於同住家人或朋友即時發現。新冠病毒讓人與人之間的距離變遠了，許多長者身邊沒有子女陪在身旁，疫情更是減少與長輩見面的機會，又或者是長輩只有外籍看護陪伴，即使發生症狀也沒有足夠的能力求助。

鄭建興呼籲，為人子女在疫情期間要多觀察長輩，特別是有三高的長者，最簡單辨識中風的方法，就是透過「微笑、舉手、說你好」。若是中風，會臉歪嘴斜、雙手沒辦法舉起、講話大舌頭，此時要立即盡速就醫。「只要發現，愈快送醫愈好」，即使超過黃金三小時，以現在的醫療技術還是有機會可以救回來，只是時間拉得愈長，對腦部的傷害愈大。

缺血性腦中風發生率，相較於出血性腦中風的發生率高。如果是缺血性腦中風，可即時給予血栓溶解藥物或經導管血栓移除術，即時改善腦中風；若為出血性腦中風，則透過手術引流，清除血塊、降低腦壓。