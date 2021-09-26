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中風後勤復健 單手一樣也能下廚

王茲閔、莊雅羽、潘沛晴
食材下墊毛巾或止滑墊，減少滑動。 (圖：王茲閔、莊雅羽、潘沛晴提供)
食材下墊毛巾或止滑墊，減少滑動。 (圖：王茲閔、莊雅羽、潘沛晴提供)

台灣成大斗六分院復健科王茲閔、莊雅羽、潘沛晴等組成的「單手廚房」團隊，運用專長協助中風病友復健。

單手廚房3年前創立，源起於病友小湘，20多歲的她中風，導致右側半癱，傷及語言功能，但她青春年華正好，必須學習獨立生活，治療師選定她感興趣的「下廚」作為復健誘因，從一字一句讀食譜，到出門買菜，最後能單手下廚。

大平面向下，順利切片不滑動。 (圖：王茲閔、莊雅羽、潘沛晴提供)
大平面向下，順利切片不滑動。 (圖：王茲閔、莊雅羽、潘沛晴提供)

分享做料理 人人都是廚神

單手廚房團隊原本只是將病友的下廚過程放上網路分享，沒想到吸引其他病友鼓起勇氣，嘗試單手做出料理。時至今日，單手廚房常收到各路好手病友傳來的料理照片與故事，單手廚房說，「沒想到我們改變了這麼多病友的人生」，單手下廚其實沒有風友們想像的可怕，只要學一些小技巧，人人都是廚神。

友高阿姨在開車時中風，一度情況危急，但她即便中風，平時仍須照顧失智的婆婆、做家務、煮飯，因此格外需要單手復健。她回想，有次婆婆在外面迷路，經協尋找到，但當下沒有其他家人可以把婆婆帶回家，她心想：「我用右手慢慢開便是」，就這麼用單手開車，安全返家完成任務。

單手切菜的順序跟雙手切菜不一定要一模一樣。 (圖：王茲閔、莊雅羽、潘沛晴提供)
單手切菜的順序跟雙手切菜不一定要一模一樣。 (圖：王茲閔、莊雅羽、潘沛晴提供)

復健按部就班 累積能量

單手廚房職能治療團隊特別提醒，若有任何中風徵兆發生，要立刻打電話求救，由專業人員協助送往可處置急性腦中風的緊急醫療院所，中風後的復健一定按部就班，專業醫療復健的能量累積，會在某個時刻發揮最大的功效。

經過復健，小湘已能開電動代步車外出採買，高阿姨也時常跟朋友到處玩、喝咖啡。職能治療團隊表示，透過復健計畫，病友重拾獨立生活的能力，洋溢自信光采，鼓勵風友別自卑，單手不只能出好菜，人生依舊精采。(作者為台灣成大斗六分院復健科職能治療師)

中風 台灣 失智

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