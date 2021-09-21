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突然頭痛、頸部僵硬…急性顱內動脈瘤破裂 致死率高

陳斯穎
顱內動脈瘤的發生率高，平常不一定會有症狀，像是隱形殺手，一旦破裂造成急性顱內血性，死亡率高達3成。（圖：中醫大新竹附醫提供）
顱內動脈瘤的發生率高，平常不一定會有症狀，像是隱形殺手，一旦破裂造成急性顱內血性，死亡率高達3成。（圖：中醫大新竹附醫提供）

一名57歲劉姓女子突然出現爆炸性頭痛、頭暈、頸部僵硬疼痛，就醫時意識清楚，但是畏光、反應遲鈍，昏迷指數14分，經神經外科醫師評估後，安排腦部數位血管造影檢查，診斷為動脈瘤破裂引發急性顱內出血，劉女接受微創血管內動脈瘤栓塞手術，目前已經出院，恢復良好，手腳活動自如。

台灣的中國醫藥大學新竹附設醫院神經影像科醫師李喬華表示，顱內動脈瘤的發生率高，平常不一定會有症狀，像是隱形殺手，一旦破裂造成急性顱內血性，死亡率高達3成，往往還沒來得及送醫就已經死亡，另外會有3成的人可能發生嚴重的神經學後遺症，而最後3成的人才有機會接受治療。

這名劉姓病患在內頸動脈遠端出現一個小於0.4公分的動脈瘤，動脈瘤栓塞屬於微創手術，從腹股溝附近切開約0.5公分的傷口，使用不同大小的導管，經過主動脈，頸動脈，到達內頸動脈的微小動脈瘤內，釋放數個不同大小的白金線圈進行栓塞，使動脈瘤內的血液凝集，達到止血與預防再破裂的治療效果。

神經外科醫師巫智穎指出，顱內動脈瘤破裂如果引發急性水腦症，在栓塞之前必須先施行腦室外引流管置放手術，引流血水及監測腦壓。一般顱內動脈瘤的治療，需要評估病人年紀、平時健康情況、有無急性出血、動脈瘤位置、大小及形狀來決定是否手術開顱夾閉或者栓塞手術，需要神經外科及神經影像科醫師通力合作。

李喬華也說，顱內動脈瘤的發生，到現在仍沒有確定真正的原因，但是三高或是喜歡抽菸喝酒的人是高危險群，若是有家族史動脈瘤的民眾，直系血親也建議檢查評估。

一旦動脈瘤破裂，短期內再度破裂的機率高，若是再度發生破裂出血，死亡率高達5成。因一般的檢查無法早期發現腦內動脈瘤，往往第一次發現的時候就已經破裂，建議可以透過高階影像健檢，比如說腦部磁共振影像，才能達到早期發現，早期治療，治療過的病患，也建議定期追縱，預防再度復發。

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