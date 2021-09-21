過敏性鼻炎 嚴重恐致命

醫師建議民眾若發現小孩有過敏症狀，要及早帶到醫院治療，避免更多併發症出現。（圖：新北市土城醫院提供 ）

天氣變化大是過敏 性鼻炎好發時節，兒童過敏性鼻炎容易被當成感冒治療。醫師表示，過敏性鼻炎會影響孩子學習的專注力，甚至引發鼻竇炎或中耳炎，嚴重可能致命，及早發現及早治療。

台灣 新北市立土城醫院有名1歲病患一直咳嗽和流鼻涕，晚上睡覺時也會咳嗽，症狀持續1個月，媽媽擔心睡眠品質不好會影響發育，經醫師確認，幼童是過敏性鼻炎，藥物治療後已明顯改善。

土城醫院兒科主任陳力振表示，要分辨感冒或過敏其實不是很困難，感冒主要來自病毒感染，過敏可能來自於過敏原、季節氣候等環境影響或少部分可能來自於病毒及細菌的誘發。

陳力振說，雖然感冒和過敏引起的咳嗽、流鼻水的臨床症狀有些相近，但一般病毒感染可能幾天就會恢復，而過敏疾病，通常不會引起發燒等症狀，臨床症狀主要是因爲季節氣候變化而出現，常持續2、3周以上。

過敏性鼻炎雖然不像氣喘會因為呼吸道阻塞缺氧引起生命危險，但症狀嚴重也會影響兒童學習的專注力，甚至引起合併症，如鼻竇炎、中耳炎等。針對過敏的治療，可以利用特殊檢驗方式找出過敏原來避免接觸，並在氣喘急性發作期使用擴張劑和類固醇等藥物治療，等病情穩定後，再執行恢復期的保養藥物治療。