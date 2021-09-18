專家觀點／找出咳嗽原因 才能對症治療

「醫師怕治咳！」說明了咳嗽發生的原因很多，咳嗽是身體健康的警訊，咳嗽發生，最常見呼吸道等肺部疾病，包括感冒、鼻過敏 、氣喘、肺炎等都會咳嗽，胃酸逆流也會引發咳嗽，必須揪出真正導致咳嗽的原因，才能對症治療。

如果病患有咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀發生，多半感冒等上呼吸道感染疾病；但當咳嗽合併有痰、氣喘聲，加上發燒症狀，可能是支氣管炎或肺炎；氣喘引起的咳嗽，則不會發燒。

若咳嗽持續了3個月以上，屬於「慢性咳嗽」，常見原因可能有鼻涕倒流、氣喘、胃酸逆流、慢性支氣管炎、藥物引起，甚至是結核病以及肺腫瘤 等，而且可能夾雜多種原因造成。

呼吸道有專門分泌黏液以對抗肺部各種感染的細胞，但氣喘病患支氣管長期處於發炎狀態，這些細胞就會不斷地分泌黏液、累積成痰，不僅容易阻塞支氣管，身體也會自發性地要將積痰排出體外，所以持續咳嗽。

感冒、鼻涕倒流引起的咳嗽，可以看耳鼻喉科；胃酸逆流引起的咳嗽，可到胃腸科就醫；慢性咳嗽則可看胸腔內科。若是看診持續一個月仍在咳嗽，建議應至胸腔內科就醫，接受X光檢查、肺功能檢測 確定病因，若是鼻過敏引起的咳嗽，可給予抗組織胺、鼻噴劑等治療；但咳嗽有痰嚴重時，則可能要進行電腦斷層、胸腔支氣管內視鏡檢查診斷，區分氣管受損狀況，給予適當的藥物及非藥物治療。