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我的經驗／咳嗽看錯科 清不完的痰

李大方
咳嗽是身體健康的警訊，必須揪出真正導致咳嗽的原因，才能對症治療。（ 取材自ingimage）
咳嗽是身體健康的警訊，必須揪出真正導致咳嗽的原因，才能對症治療。（ 取材自ingimage）

去年十月初某一天和朋友喝咖啡，忽然間輕咳了幾下，第二天也是如此，當時完全沒想到，接下來竟然必須吃止咳藥和類固醇三個多月，至今已近一年了，喉嚨裡還是有清不完的痰。

最初喉嚨不痛，也沒有流鼻涕，第三天開始咳嗽時有痰，輕輕一咳就吐出來但不礙事，連續兩天如此，才去住家附近的耳鼻喉科診所看診。我雖然沒有感冒症狀，醫師循例叫我張開嘴，「噢，有點紅紅的。」噴藥，再看看鼻子，也噴點藥，開了三天藥回家吃。

未料，吃藥無效，藥物完全沒有發生效果，反而出現狂咳，咳的力道之大，震到手臂劇痛，一天咳個四、五次，每次咳完都精疲力竭。所以我又去看耳鼻喉科，那一天我一進診所忽然間開始咳嗽，醫師竟然問「李小姐今天好嗎？」我用手遮口回應了一串咳嗽，他立刻往後退，我問醫師是否支氣管發炎，他回說「不是」。

回家後，聽到自己發出咻咻的聲音，改去另一家內科診所就醫，醫師說「我不單是支氣管炎，而且有點氣喘。」這時已經是11月中旬了，由於咳個不停，醫師建議我去醫院照X光，還好沒有發現擔心的異狀，就吃藥改善，沒有狂咳了，但是痰液不斷。診所醫師判斷我的支氣管已經沒有發炎，可能是發炎引起過敏，繼續吃過敏藥和類固醇。

如今半年了，喉嚨還是不時冒出黏黏的痰液，好像永遠清不完，我一直在思考，起初如果不去耳鼻喉科，而去內科檢查，是不是有機會早點痊癒，不至於拖到如今仍然痰液不斷？

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