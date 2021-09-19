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肚臍周圍不明瘀青 就醫發現竟是肝癌

劉星君
兩名男子的肚臍周圍出現淤青。（圖：屏基提供）
兩名男子的肚臍周圍出現淤青。（圖：屏基提供）

屏東兩名正值壯年男性，因B型肝炎病史，卻沒有定期追蹤，加上有飲酒習慣，兩人都因為腹痛到屏東基督教醫院就醫，兩人的肚臍周圍出現不明原因的瘀青，經檢查後，兩人分別罹患肝癌末期、中期。屏基提醒，B型、C型肝炎等慢性病毒性肝炎是導致肝癌的主要原因之一，而慢性病毒性肝炎絕大部分沒有症狀，要定期追蹤，若常出現不明原因的瘀青，就要留意是否肝病惡化，若瘀青常出現在不易碰撞的部位，就要盡快接受檢查。

屏東基督教醫院肝膽胃腸科主治醫生蔡元榮說，兩名正值壯年46歲、57歲的男性，都有B型肝炎病史卻沒有定期追蹤，加上有飲酒習慣，兩人都因腹痛就醫，肚臍周圍出現不明原因瘀青，原以為是急性胰臟炎出血的典型症狀卡倫氏症（Cullen's sign）或腹腔內出血，但經過血液、超音波及電腦斷層檢查，才發現兩人是肝癌末期及肝癌中期，且肝腫瘤都有破裂的跡象。

兩名男子的肚臍周圍出現淤青。（圖：屏基提供）
兩名男子的肚臍周圍出現淤青。（圖：屏基提供）

屏基隨即安排肝臟動脈栓塞手術，將供應腫瘤營養的肝動脈塞住，以控制出血，抑制腫瘤，降低活性，但後續治療效果不佳，肝癌末期患者不到1個月就離世；另一名在則在7個月後離世；此病例症狀少見，蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院李永葉教授將治療過程寫成論文投稿，獲世界頂尖內科期刊澳洲醫學期刊（Medical Journal of Australia）刊登。

屏基指出，肝癌是高度惡性腫瘤，好發B型肝炎盛行的地區，例如台灣及其它亞洲地區，台灣每年近8000人死於肝癌，屏東縣2020年就有389人。肝癌的症狀不明顯，不易早期發現，慢性病毒性肝炎絕大部分無症狀，建議民眾要定期追蹤。肝病患者若常出現不明原因瘀青，留意是否肝病惡化，若瘀青常出現在不易碰撞的部位，就要接受檢查。

屏東基督教醫院醫師蔡元榮將此病例報告投稿澳洲醫學期刊。（圖：屏基提供）
屏東基督教醫院醫師蔡元榮將此病例報告投稿澳洲醫學期刊。（圖：屏基提供）

腫瘤 台灣 澳洲

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