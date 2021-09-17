喝奶茶助揪胰臟癌? 醫：不利檢查膽囊

日本醫界發現，照超音波前喝奶茶，有助早期檢查出胰臟癌。(本報資料照片)

日本 醫界發現，照超音波前喝奶茶，有助早期檢查出胰臟癌。台北新光醫院胃腸肝膽科主治醫師吳秉修指出，喝奶茶能讓腸胃充滿水分，方便做超音波檢查時看到後腹腔的胰臟；但國泰健康管理中心預防醫學部長陳皇光提醒，喝奶茶會使膽囊收縮、擠出膽汁，無法檢查到膽囊，建議民眾做肝膽相關檢查時，還是空腹前來。

胰臟癌是「癌中之王」，初期通常沒有症狀，患者自身難以覺察胰臟異常，有症狀時通常已是中晚期，治療效果不佳。

近日日本媒體報導指出，日本醫界找到及早檢驗出胰臟癌的妙招，就是在照超音波前，讓患者先喝一罐日本某知名飲料品牌的奶茶，使得檢出胰臟癌的患者中，約7成得以早期發現。

吳秉修說，胰臟位於後腹腔，前有胃、十二指腸和部分小腸，超音波檢驗可以看到水但不能穿透空氣，如果腸胃有太多空氣，便難以看到腸胃後方的胰臟。為了檢查到完整的胰臟，一般會請民眾檢查前先喝水，擠掉腸胃裡的空氣，才能看到胰臟的內部結構，而奶茶一樣是液體，也有擠掉空氣之用。

罹患胰臟癌的高風險族群，包括胰臟癌家族史者、吸菸者、酗酒者、糖尿病患者、肥胖 者、慢性胰臟炎患者、65歲以上長者、男性等，吳秉修指出，由於胰臟癌目前成因不明，若想預防患病，平常生活應均衡飲食、穩定血糖、多運動、少抽菸喝酒，並定期健康檢查。

上腹痛除可能是胃部或十二指腸出現問題，也可能是胰臟的警訊，陳皇光強調，切勿輕忽早期症狀，應就醫照胃鏡、做腹部超音波檢查、核磁共振檢查等，以及早發現與治療。但喝奶茶會使膽囊收縮、擠出膽汁，反而無法檢查到膽囊，建議仍應空腹做肝膽相關檢查。

當出現長期腹痛、食欲不振、眼睛黃、體重莫名下降2到3公斤、黃疸等症狀時，通常已是癌症 晚期，建議盡速就醫檢查，及早治療。