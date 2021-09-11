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「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

一運動就芒刺在背 他槓桿矯正手術後樂當大學新鮮人

記者趙容萱／台中報導
蔡姓男子（黑衣者）感謝中榮骨科團隊，讓他能「脊起直椎」，正常活動。圖／台中榮總提供
蔡姓男子（黑衣者）感謝中榮骨科團隊，讓他能「脊起直椎」，正常活動。圖／台中榮總提供

18歲蔡姓男子在國中新生訓練時，突然感到背部刺痛，出現脊椎滑脫，從此稍有運動就「芒刺在背」，無法和同齡孩子運動，即便父母帶他四處求醫、復健，無奈病況加遽，在國三轉診發現第5腰椎與第1薦椎幾近100%錯位滑脫，經接受腹式槓桿矯正手術，住院一周，術後逐漸恢復活動，跑步、打籃球樣樣來，如今開心迎接大學新生活。

台灣台中榮總副院長、骨科醫師李政鴻指出，腰椎滑脫常見於腰椎椎體上下節產生前後位移，導致脊椎不穩定，病患常會出現下背痠痛無力，嚴重者甚至會壓迫到神經，重度脊椎滑脫常發生在青少年身上，原因包括先天脊椎發育異常、年輕人活動大，或外力創傷。

李政鴻指出，台中榮總近年引進3D導航機器手臂，精準定位植入鋼釘，減少神經症狀。中榮骨科團隊完成數十例嚴重滑脫，成效良好，研發的槓桿矯正法發表於國際著名醫學期刊，並吸引國內外脊椎外科醫師前來取經。

傳統的後位脊椎融合手術治療方式是從脊椎後進入，得穿過脊椎神經堆下刀，需截骨、失血多，神經損傷風險約20%，且植入多節、約需8到10支骨釘固定，恐會影響70%的脊椎活動。

李政鴻說，台中榮總研發的前位腹式槓桿矯正法，由腹部的微創傷口進行脊椎滑脫的治療。醫師利用槓桿式復位法復位，即使是嚴重的脊椎滑脫也可輕易矯正，並且僅需要一節的鋼釘固定，大幅減少手術的出血量，同時避免了過去長節段鋼釘固定導致脊椎活動度減少的後遺症。

李政鴻也提醒，年輕人激烈運動後，如有嚴重下背痛，持續1、2週仍未改善就要特別注意，應進一步就診骨科檢查。另外，脊椎滑脫也常見中、老年人的退化性滑脫，建議平常要做好脊椎保健，加強核心肌群的訓練。

醫師李政鴻指著蔡姓男子第5腰椎與第1薦椎重度滑脫，經接受腹式槓桿矯正手術恢復正常...
醫師李政鴻指著蔡姓男子第5腰椎與第1薦椎重度滑脫，經接受腹式槓桿矯正手術恢復正常。圖／台中榮總提供

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