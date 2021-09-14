突破性感染 必知6要點

即使完整接種疫苗，在公共場所仍應該要配戴口罩。（本報資料照片）

接種兩劑疫苗 滿14天仍發生突破性感染（Breakthrough infection）的案例時有所聞。什麼是「突破性感染」？以下整理6個重點。

Q1：什麼是突破性感染？

A：完整接種疫苗滿14天卻確診，稱為突破性感染。根據美國疾病管制中心（CDC）定義，針對輝瑞、莫德納、AZ疫苗接種兩劑、嬌生疫苗接種一劑，至少滿14天，仍發生感染事件，屬於突破性感染。

Q2：突破性感染是因為疫苗不夠好嗎？

A：台灣 長庚兒童醫院兒童感染科醫師黃玉成指出，所有的疫苗防護力都沒辦法做到百分百，疫苗施打目的，最好不要發生感染，其次是感染後無症狀或輕症，避免重症及死亡。不能因為突破性感染就否定疫苗的效果。台大醫院家醫科主治醫師張皓翔說，輝瑞疫苗打完兩劑的保護力達90%，AZ疫苗也有70%，但剩下10%至30%的人仍可能感染，但兩種疫苗防止重症及死亡效果可達90%，接種仍是利大於弊。

A：張皓翔表示，主要擔心Delta變異株對於疫苗保護力出現威脅，使保護力下降造成突破性感染。台灣中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，Delta變異株確實對疫苗反應較弱，與突破性感染也有直接關係。

黃玉成說，目前已知疫苗對Beta南非變異株的效果較差。歐美報告顯示，無直接證據證實Detla變異株，會讓突破性感染增加。

Q4：哪些族群容易突破性感染？該怎麼辦？

A：「有人體質就是對疫苗反應較差，例如臨床實驗中有人每周抽血觀察，其抗體效價就是比別人低，這類族群就比較容易感染。」黃玉成舉例，一般民眾接種B肝疫苗例，約5至10%接種後沒有產生抗體，新冠疫苗也有類似發現。針對抗體較低的族群，如癌症接受化療的患者，抗體效價較低，可能必須提高施打劑量或補打第三劑。

Q5：突破性感染患者體內病毒量高嗎？

A：黃玉成指出，研究顯示，接種過一劑或二劑疫苗的人確診後，其病毒量跟其他確診者差不多。但臨床觀察發現，打過第一劑疫苗的人，感染後病毒量若降得很快，代表可傳染時間縮短，例如一般確診者可能要花一周時間，Ct值才會從20降至30，接種疫苗者可能只花三天，不只縮短傳染期，也能降低復陽機率。

Q6：如何避免突破性感染？

A：根據CDC建議，即使完整接種疫苗，室內公共場所仍應配戴口罩。中央流行疫情指揮中心則不斷呼籲，做好個人防護，戴口罩、勤洗手，與人保持社交距離。