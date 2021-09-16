美研究顯示：接種流感疫苗 可降24%新冠感染率

美國醫學專家警告，流感疫情很可能在入秋後捲土重來，打流感也可降低24%新冠病毒感染。（示意圖／ingimage）

每年秋冬季是流感流行季節，今年的流感疫苗 施打比以往更重要。台灣 台大兒童醫院院長黃立民指出，無論有無接種新冠疫苗，都需要施打流感疫苗，美國 研究顯示，打流感可降低24%新冠病毒感染。

現行國際持續進行新冠肺炎相關研究，美國邁阿密米大學米勒醫院研究更發現，接種流感疫苗可降低58%中風率、45%敗血症發生率、20%進加護病房機率和58%急診就醫機率。黃立民說，根據英國研究，同時感染流感和新冠肺炎，死亡率是只感染新冠肺炎的2.27倍，若原先是重症患者，合併感染後的死亡率是正常人的6.33倍。

民眾擔心新冠疫苗和流感疫苗「撞期」，兩針間隔太近恐有疑慮。台灣預防接種諮詢委員會（ACIP）參考各國彈性作法，決定打了第一劑新冠疫苗之後，間隔七天就能打流感疫苗。

黃立民以海外研究為例指出，同時施打流感疫苗和新冠疫苗，不良反應低、效用都能保存，美國CDC也建議，民眾可在不同部位，分別施打兩劑疫苗，減少出入醫院機會，降低群聚感染。

由於12歲以下兒童無法接種新冠疫苗，所以比成人更需注意流感接種，台灣林口長庚醫院副院長邱政洵指出，19歲到49歲民眾也需盡快施打流感疫苗，以提升自我的保護力和家庭的安全。