我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

美研究顯示：接種流感疫苗 可降24%新冠感染率

蕭羽耘
美國醫學專家警告，流感疫情很可能在入秋後捲土重來，打流感也可降低24%新冠病毒感染。（示意圖／ingimage）
美國醫學專家警告，流感疫情很可能在入秋後捲土重來，打流感也可降低24%新冠病毒感染。（示意圖／ingimage）

每年秋冬季是流感流行季節，今年的流感疫苗施打比以往更重要。台灣台大兒童醫院院長黃立民指出，無論有無接種新冠疫苗，都需要施打流感疫苗，美國研究顯示，打流感可降低24%新冠病毒感染。

現行國際持續進行新冠肺炎相關研究，美國邁阿密米大學米勒醫院研究更發現，接種流感疫苗可降低58%中風率、45%敗血症發生率、20%進加護病房機率和58%急診就醫機率。黃立民說，根據英國研究，同時感染流感和新冠肺炎，死亡率是只感染新冠肺炎的2.27倍，若原先是重症患者，合併感染後的死亡率是正常人的6.33倍。

民眾擔心新冠疫苗和流感疫苗「撞期」，兩針間隔太近恐有疑慮。台灣預防接種諮詢委員會（ACIP）參考各國彈性作法，決定打了第一劑新冠疫苗之後，間隔七天就能打流感疫苗。

黃立民以海外研究為例指出，同時施打流感疫苗和新冠疫苗，不良反應低、效用都能保存，美國CDC也建議，民眾可在不同部位，分別施打兩劑疫苗，減少出入醫院機會，降低群聚感染。

由於12歲以下兒童無法接種新冠疫苗，所以比成人更需注意流感接種，台灣林口長庚醫院副院長邱政洵指出，19歲到49歲民眾也需盡快施打流感疫苗，以提升自我的保護力和家庭的安全。

流感疫苗 台灣 美國

上一則

戰勝減重停滯期 中醫推薦陳皮茶、冬瓜湯

下一則

宅家少運動 當心變「弱肌」

延伸閱讀

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天
Delta進社區 學者喊升三級、開放長者混打

Delta進社區 學者喊升三級、開放長者混打
新北幼兒園群聚擴大 不排除警戒升級

新北幼兒園群聚擴大 不排除警戒升級
面對Delta 專家：打1劑等於白打

面對Delta 專家：打1劑等於白打

熱門新聞

醫生曝憋屁後果可能不堪設想。（示意圖／取自：ingimage）

有屁真的要快放！醫生曝憋屁後果可能不堪設想

2021-09-13 20:00
中秋節即將到來，應景的柚子好吃又營養，但營養師也提醒，有4種類型的人不宜多吃。記者陳斯穎／攝影

柚子營養又美味 營養師提醒4類人不宜多吃

2021-09-15 05:24
(取材自健康醫療網)

銀髮族殺手悄悄來臨 減緩骨質流失這樣做

2021-09-10 01:00

40歲也可能失智 有這「10大警訊」應及早就醫

2021-09-16 06:51
圖：pixabay

台藝人龍劭華生前心臟不適 醫籲糖尿病友2症狀速就醫

2021-09-15 15:50
骨科醫師林士傑表示，今年東奧選手廣泛使用的肌能性貼紮，是利用貼布本身的彈性及通透性，對肌肉筋膜及身體組織產生力學作用，達到持續放鬆肌肉。記者 王昭月／攝影

急於健走導致鐵腿吃不消 骨科醫建議學東奧選手這麼做

2021-09-09 07:05

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴