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癌友染疫致死率高1.8倍 醫：先打疫苗不必考慮廠牌

黃惠群
癌友若感染上新冠病毒，致死率高於其他族群1.8倍，打疫苗是「利大於弊」。(Getty Images)
癌友若感染上新冠病毒，致死率高於其他族群1.8倍，打疫苗是「利大於弊」。(Getty Images)

新冠肺炎變種病毒「Mu」被世界衛生組織（WHO）列為需留意變異株，然許多癌友憂接種後恐出現血栓反應，對此，台灣台中全方位癌症關懷協會理事長陳駿逸表示，沒打疫苗發生血栓的機率比染疫後發生的機率高出8至10倍，且癌友頻繁出入醫院追蹤、治療病情，染疫風險高，若不幸染疫，致死率高於其他族群1.8倍，故癌友打疫苗是「利大於弊」。

感染新冠病毒後，癌友是其中一個重症高危險群，因此較一般民眾需要接種疫苗。陳駿逸指出，在癌友中，染疫後致死率高的癌友有年紀大者、治療狀況不理想者、病情惡化者、體能差者、男性，應盡快接種疫苗。

然許多癌友擔心接種疫苗後出現副作用，對此，陳駿逸表示，打完疫苗後，最常見的副作用是注射部位紅腫，但大家最擔心會發生「血栓」。

陳駿逸指出，除了AZ疫苗會發生血栓，BNT疫苗、莫德納疫苗也會，若接種疫苗後，有頭痛、癱瘓、視力模糊、癲癇等情況，恐是發生血栓。

若出現腹部疼痛、呼吸不順的症狀，則可能代表發生血栓的位置在肺部，呼籲民眾多加留意，但不需過於緊張。

陳駿逸說，無論接種哪隻疫苗，都可能發生血栓，且發生機率都差不多，相當少見。感染新冠病毒後產生血栓的機率為百萬分之39，施打BNT、莫德納等mRNA疫苗後產生血栓的機率為百萬分之4，施打AZ疫苗為百萬分之5，沒打疫苗發生血栓的機率比染疫後發生的機率足足高出8至10倍。

此外，變種病毒入侵，癌友免疫力低，染疫風險高，究竟是否應接種疫苗？陳駿逸說，癌友考量是否接種疫苗的主要因素還有保護效果與安全性，目前的疫苗基本上都是有效又安全的預防針。

相較於打完疫苗者，未接種者之確診率及染疫後住院率，分別增加4.9倍及29.2倍，陳駿逸表示，「癌友如今不是要考慮哪個廠牌比較好，應該是要想如何打滿2劑」，且要留意其「時效性」，不管是否混打，第2劑延緩施打不宜超過12周，才能獲得完整且持續的保護力。

沒打新冠疫苗發生血栓的機率比染疫後發生的機率高8至10倍。(取材自台中全方位癌症...
沒打新冠疫苗發生血栓的機率比染疫後發生的機率高8至10倍。(取材自台中全方位癌症關懷協會臉書)

疫苗 變種病毒 莫德納

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