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足底筋膜炎 中醫遠絡療法趕走疼痛

謝進盛
足底筋膜炎好發於40至60歲間，肥胖或天生扁平足者，更要特別注意。（圖：台南新營醫院提供）
足底筋膜炎好發於40至60歲間，肥胖或天生扁平足者，更要特別注意。（圖：台南新營醫院提供）

49歲女子因左側腳跟及內側腳踝疼痛逾兩周，至台灣衛福部新營醫院求診，經中醫師診察判斷罹患足底筋膜炎，施以遠絡療法治療。醫師表示，足底筋膜炎好發於40至60歲間，肥胖或天生扁平足者，更要特別注意。

醫師表示，該女子求診時表示，早上起床時腳一踩地板，腳跟像被針扎到，雖透過短暫走動稍微減緩疼痛，但足部疼痛未改善，經中醫科醫師郭俊佑診察，判斷罹患了足底筋膜炎。

該女子屬於足少陰腎經上的足底筋膜炎，因相當怕針，醫師郭俊佑採用遠絡療法治療，先同時按壓左手陽谿、外關穴，再同時按壓右腳公孫穴、商丘穴，約按壓1分鐘後，疼痛已消除7成以上，兩次門診治療後疼痛完全消失。

郭俊佑說，足底筋膜炎在中醫歸為「足痛、跟痛」，多由經絡氣血供應不足、瘀阻所致。中醫治療方式，包括針灸、針刀、整脊或是遠絡療法等。

他表示，足底筋膜，是位於足底的一段筋膜纖維，連接著足跟骨以及蹠骨間，作用於幫助身體吸收活動時，腳底衝擊力，能幫助維持足弓穩定來支撐體重。

足底筋膜炎發生，因過度使用、承受過多衝擊力而導致發炎增厚鈣化，產生後續疼痛反應。臨床上常會檢測足底筋膜厚度，來判斷發炎嚴重程度，需要與蹠骨痛、足跟脂肪墊損傷、足底纖維瘤、疲勞性骨折、腰薦神經壓迫作區別。

郭俊佑說，足底筋膜炎好發於40至60歲者；或從事彈跳、足部常須緩衝、長時間站立、走路職業，如馬拉松慢跑者、舞蹈者、教師、勞工、專櫃、醫護人員等，及肥胖或天生扁平足者。

他說明，足底筋膜炎，多由經絡氣血供應不足、瘀阻所致，或是腎陰虛損筋骨失養造成退化情形。經絡上有足太陽膀胱經與足少陰腎經經過，兩者在疼痛表現上會稍有不同，亦有可能會同時出現。

郭俊佑指出，避免罹患足底筋膜炎，平時適度休息，多做伸展小腿運動，避免赤腳，選擇足弓支撐較好、鞋底鞋跟較柔軟的鞋子，及避免長時間跑步、跳躍。

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