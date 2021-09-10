年輕糖尿病患血糖控制反較年長者差？當心併發症也提前報到

(取材自健康醫療網)

第二型糖尿病 不再是中老年人的專利！就近年糖尿病調查數據發現，40歲以下的糖尿病患者比例逐年攀升，且多屬於第二型糖尿病，也就是所謂的年輕型糖尿病，簡稱YOD(Young Onset Diabetes)。台灣馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科簡銘男主任表示，年輕型糖尿病的致病因素除了遺傳家族病史之外，也與現代社會高油高糖的飲食文化、缺乏規律運動的習慣、學業或工作壓力等等有關。此外，這類年輕糖尿病患常因為忙碌於課業或事業，因而疏忽血糖 控制，較難配合醫囑進行自我血糖監測或按時服藥，甚至定期回診就醫追蹤病情都有困難。

舉25歲王小姐為例，她於兩年前確診糖尿病，雖然有接受營養師的飲食指導，但仍習慣在三餐外多吃水果、甜點、消夜，加上本身不愛運動，導致體重日益增加，BMI指數32.8，屬中度肥胖，綜合以上種種原因，王小姐的血糖數值遲遲無法達到治療目標，去年檢查糖化血色素達8.3%，經醫師評估，恐提早有併發症 的風險。因此，對於年輕糖尿病患，反而更需要加強衛教，鼓勵培養均衡飲食與規律運動的良好生活習慣，並建立正確的治療概念。

年輕糖友胰島細胞衰退早 及早使用胰島素

年輕糖尿病患由於發病年齡比一般成年型糖尿病患早，體內負責分泌胰島素的胰島細胞也比成年型還要更快衰退，也容易因為胰島素不足或阻抗現象，使得內臟器官長時間曝露在高血糖的環境，進而增加視網膜、黃斑病變、腎病變和神經病變等併發症的風險與嚴重程度。簡銘男主任提醒，年輕糖尿病患應該比成年型糖尿病患要再積極地加強血糖管理，特別是服用口服藥物後仍無法控制血糖達標的患者，須儘早與醫師討論，積極以胰島素介入治療，以保護胰、心、腎臟功能，避免相關併發症提早上身。

簡銘男主任進一步說明，胰島素注射治療是人類史上最早透過科學驗證的糖尿病治療用藥，能提供幾乎所有類型糖尿病患者有效的血糖控制。隨著醫藥技術的發展，現在也有複方劑型胰島素作為提供多重效益的治療選擇，舉複方控糖注射筆為例，能一筆同時控制飯前與飯後血糖，提升治療的方便性。惟仍需小心少數如同傳統胰島素可能具有的低血糖或體重增加等副作用，以及老年人、腎功能不全者、或對胰島素過敏者仍需謹慎使用。前述個案王小姐由於控糖成效不佳，經醫師評估改用複方控糖注射筆治療，配合運動與飲食管理，糖化血色素在治療3個月後成功降到6.9%，體重也減輕3.3公斤，良好的治療效果也讓她對血糖控制更加有信心。

▲胰島素發明至今(2021)正好滿100周年，簡銘男主任指出，及早使用胰島素注射介入，以保護胰臟功能，並呼籲年輕糖友「制糖機先」，維持正常的血糖恆定，以避免併發症提早威脅生命。

MAT-TW-2101076-1.0-09/2021

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資料來源：健康醫療網

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