急於健走導致鐵腿吃不消 骨科醫建議學東奧選手這麼做

骨科醫師林士傑表示，今年東奧選手廣泛使用的肌能性貼紮，是利用貼布本身的彈性及通透性，對肌肉筋膜及身體組織產生力學作用，達到持續放鬆肌肉。記者 王昭月／攝影

疫情 期間少動變胖，千萬別以為報復性健走就能輕鬆甩肉，台灣高雄一名30歲男子疫情降級後急於健走減重 ，結果小腿後側酸、緊、麻，肌肉 「結整丸」，引發俗稱的鐵腿而就醫，後來骨科醫師建議使用東奧奪牌選手常用來護體的肌能性貼紮持續放鬆肌肉，才緩解症狀。

色彩繽紛且具時尚感的肌能性貼紮，在今年東奧期間獲許多奪牌選手青睞，事實上它不是用來裝飾，而是在運動賽事經過認證且被核准使用的貼布，由日本脊骨醫學博士DR.KASE發明，已有40多年歷史。

活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師林士傑表示，這名男子平時沒運動習慣，卻急著每天健走一小時減重，結果小腿後方腓腸肌與比目魚肌出現激痛點，即俗稱的「鐵腿」、蘿蔔腿。治療上，通常會建議患者服用消炎止痛或鬆弛肌肉的藥物緩解症狀，對不想吃藥或用藥會過敏者，不含藥性的貼紮就是一種選擇。

林士傑說，貼紮是利用貼布本身的彈性及通透性，對肌肉筋膜及身體組織產生力學作用，可持續放鬆肌肉，讓組織消腫引流，達到治療效果並促進運動表現。除可處理過度運動引起的痠痛緊繃外，腳踝扭傷、逛街太久腿痛或高跟鞋後遺症等也都適用。

不過他提醒，民眾一定要避免報復性健走，以免引發運動傷害。平時保健雙腿，可透過局部按摩、滾筒按摩、簡易拉筋、踩拉筋板及踩弓箭步等方法放鬆肌肉。也可以常做勾腳運動、跳繩及跳箱運動，達到小腿前後肌肉平衡。