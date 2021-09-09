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上課眨眼抖肩頻咳嗽 男童診出妥瑞症治療獲改善

記者賴香珊／南投報導
南投縣葉姓男童上課時頻眨眼抖肩，就醫診斷為妥瑞症，經動態感統活動治療，學習狀況獲改善。圖／南投醫院提供
南投縣葉姓男童上課時頻眨眼抖肩，就醫診斷為妥瑞症，經動態感統活動治療，學習狀況獲改善。圖／南投醫院提供

台灣南投縣葉姓男童上課時，總是不由自主的眨眼睛、抖動肩膀，還不時發出類似咳嗽的聲音，不僅自己無法專心聽課，也影響其他同學，經幼兒園老師建議家長帶其就醫，診出有妥瑞症傾向，透過復健治療獲改善，學習專注力也明顯提升。

衛福部南投醫院指出，妥瑞症孩子外觀和一般孩子無異，但在有壓力、無聊、疲倦及興奮時會明顯反覆出現眨眼睛、裝鬼臉、聳肩膀、搖頭晃腦等半不自主的動作，清喉嚨、大叫、發出咒罵等聲音，甚至走跳、碰觸別人、傷害自己等行為。

妥瑞症除了有動作及聲語的症狀外，也可能會有多項的狀況並存，包括：強迫症、易分心、專心度不足、過動、學習困難、自閉或其他非情緒的問題，因此必須盡早接受復健治療，協助有妥瑞症傾向的孩子減緩相關行為及症狀發生。

南投醫院職能治療師何政峰說，妥瑞症無法完全根治，但它不會威脅生命，程度輕微就不一定非要治療妥瑞症，但嚴重可能會影響外在形象，現階段妥瑞症治療已有許多不同的處理方式，並且已被證實對減少症狀發生的頻率及嚴重度有效。

而在妥瑞症治療上，不要因為患者的外在表現而針對症狀治療，應該優先改善其他的問題，像葉童家長因為孩子有外顯的干擾行為，便多給予靜態活動，導致葉童平時活動量不足，上課更易分心、注意力不集中而影響學習狀況。

何表示，葉童就醫時就建議家長讓孩子接受治療，職能治療時，針對葉童活動量不足、易分心的部分，藉由團體的動態感統活動，並搭配有趣的認知教具，安排特定活動，滿足孩子的動態需求，目前專注能力明顯提升，學習不佳狀況獲改善。

此外，不少妥瑞兒家長擔憂孩子在校適應問題，復健科主任周建文則說，了解接受妥瑞症這個疾病，比藥物治療更為重要，校方或老師應讓其他學生，甚至外界對妥瑞症有正確了解，減少誤解，學習與妥瑞症的症狀共存，營造更友善的環境。

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