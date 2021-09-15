對鎳過敏…接觸性皮膚炎 雙手紅又癢

對鎳過敏引起雙手出現接觸性皮膚炎。圖／陳啟信提供

32歲阿誠在硫酸鎳電鍍槽工作 一年多，最近雙手出現紅疹且發癢，連身體和肚子也有，就醫檢查發現，他對鎳過敏 ，確診為職業性接觸性皮膚炎。探究病因，原來是工廠內空氣中充滿含鎳霧滴，且肢體常接觸到鎳所致。在工廠改善電鍍槽作業環境，並讓阿誠從事不會接觸到鎳的工作後，他的皮膚狀況逐漸好轉痊癒。

接觸性皮膚炎是常見職業病，好發於手部，也會發生在臉、頸、軀幹或腳等部位。皮膚一開始會發紅且癢，可能產生水泡，進而出現脫屑、結痂、龜裂、皮膚增厚等變化。發生原因分為「刺激性」或「過敏性」接觸性皮膚炎兩類。

引發「刺激性接觸性皮膚炎」的物質，常見酸、鹼、清潔劑、有機溶劑、玻璃纖維粉塵等，濃度愈高時，接觸時間很短就會產生皮膚症狀。而值得注意的是，看似沒有刺激性的物質例如水，經長時間接觸也可能造成接觸性皮膚炎，尤其是有過敏體質者。

「過敏性接觸性皮膚炎」需詳細問診與檢查，才能確認引發過敏物質。當病人對某一物質產生過敏反應後，之後只要很低濃度就會引發皮膚症狀，可經由貼膚測試找出過敏原。

預防職業性接觸性皮膚炎，最重要的就是找出造成疾病的暴露原因，然後避免接觸。例如改善通風排氣，並將容易造成過敏的作業流程與人員隔離開來，或用其他物質替代，以及使用個人防護具，像手套、袖套、隔離服裝等；至於手套材質，也需因不同暴露環境而有不同的選擇。(陳啟信／台大醫院環境及職業醫學部醫師)