我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

孩童骨折別自行復位 掌握關鍵治療時機

賴香珊
女童肱骨髁上骨折，經手術治療及固定已完全康復。(圖：南投醫院提供)
女童肱骨髁上骨折，經手術治療及固定已完全康復。(圖：南投醫院提供)

黃姓女童騎車跌倒以手撐地，手肘關節處腫脹變形，診後確認是肱骨髁上骨折，經手術治療及固定已完全康復；醫師提醒，孩童跌倒以肱骨髁上骨折最常見，事發後就是馬上送醫，絕不要自行嘗試幫孩子復位，以免錯失最佳治療時機。

台灣衛福部南投醫院骨科醫師林昱成說，肘關節的「肱骨髁上骨折」是兒童常見的骨折，大多發生在孩子騎腳踏車、滑板、溜溜車等活動不慎跌倒時，使用前臂撐地所致，輕則造成手肘骨折變形，嚴重恐合併神經血管受損，因此需要醫療介入處理。

而兒童受傷的當下，千萬不要自行嘗試幫孩子復位，應盡早送醫讓專業醫師評估，若錯過最佳治療時機，可能會造成肘關節變形難以復位或骨癒合不良等情形，因此發生後應盡速就醫，醫師則依患者受傷的程度會安排不同的治療方式。

照片X光的黃圈處為黃姓女童肱骨髁上骨折處。(圖：南投醫院提供)
照片X光的黃圈處為黃姓女童肱骨髁上骨折處。(圖：南投醫院提供)

林表示，倘若「肱骨髁上骨折」屬輕微移位，可考慮閉鎖性復位及石膏固定治療；若明顯移位則需進行閉鎖性復位，及經皮穿針固定之微創手術；另，除了確認骨頭移位外，也需注意血管是否受損，以及神經是否受傷或被壓迫。

而「肱骨髁上骨折」復位手術會採全身麻醉，術後則以石膏保護患部，確保復位固定的骨頭能在正確位置癒合；手術後會使用石膏固定，家長屆時可觀察孩子手部活動循環的狀況，以及定期返診追蹤骨頭復原的情況。

黃姓女童骨折後接受閉鎖性復位，以及經皮穿針固定微創手術。(圖：南投醫院提供)
黃姓女童骨折後接受閉鎖性復位，以及經皮穿針固定微創手術。(圖：南投醫院提供)

對於家長憂心孩童骨折是否會有後遺症，林則說，兒童有相當厚實的骨膜，且血液循環豐沛，對於骨折的生長、修復及重塑潛力是相當強大，像黃姓女童等大部分孩子經適當治療及追蹤下，多能康復且不會留下明顯的後遺症，恢復正常生活。

台灣

上一則

傻傻分不清 坐骨神經痛？其實是帶狀皰疹啦

下一則

對鎳過敏…接觸性皮膚炎 雙手紅又癢

延伸閱讀

巴西足壇巨星比利 疑因罹大腸癌進行手術

巴西足壇巨星比利 疑因罹大腸癌進行手術
五月天阿信媽媽過馬路被機車撞 肋骨骨折

五月天阿信媽媽過馬路被機車撞 肋骨骨折
孩童易跌傷骨折 醫師曝完全康復關鍵及最佳時機

孩童易跌傷骨折 醫師曝完全康復關鍵及最佳時機
9旬老翁肋骨斷 肋骨骨板固定術助復原

9旬老翁肋骨斷 肋骨骨板固定術助復原

熱門新聞

素食者多吃海帶、紫菜等藻類食物，可補充維生素B12。圖╱123RF

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

2021-09-06 16:09
醫生曝憋屁後果可能不堪設想。（示意圖／取自：ingimage）

有屁真的要快放！醫生曝憋屁後果可能不堪設想

2021-09-13 20:00
(取材自健康醫療網)

銀髮族殺手悄悄來臨 減緩骨質流失這樣做

2021-09-10 01:00
大蒜因為含有大蒜素（Allicin），對於流行性感冒、上呼吸道炎症、肺炎及肺結核等均有預防及治療之功效。聯合報系資料照片

幼兒沒疫苗…飲食提升免疫力 營養師3招乖乖吃蒜

2021-09-08 05:37
骨科醫師林士傑表示，今年東奧選手廣泛使用的肌能性貼紮，是利用貼布本身的彈性及通透性，對肌肉筋膜及身體組織產生力學作用，達到持續放鬆肌肉。記者 王昭月／攝影

急於健走導致鐵腿吃不消 骨科醫建議學東奧選手這麼做

2021-09-09 07:05
（圖：健康醫療網提供）

B肝患者每年別忘「這件事」 防發生肝癌三部曲

2021-09-14 00:35

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況