孩童骨折別自行復位 掌握關鍵治療時機

女童肱骨髁上骨折，經手術治療及固定已完全康復。(圖：南投醫院提供)

黃姓女童騎車跌倒以手撐地，手肘關節處腫脹變形，診後確認是肱骨髁上骨折，經手術治療及固定已完全康復；醫師提醒，孩童跌倒以肱骨髁上骨折最常見，事發後就是馬上送醫，絕不要自行嘗試幫孩子復位，以免錯失最佳治療時機。

台灣 衛福部南投醫院骨科醫師林昱成說，肘關節的「肱骨髁上骨折」是兒童常見的骨折，大多發生在孩子騎腳踏車、滑板、溜溜車等活動不慎跌倒時，使用前臂撐地所致，輕則造成手肘骨折變形，嚴重恐合併神經血管受損，因此需要醫療介入處理。

而兒童受傷的當下，千萬不要自行嘗試幫孩子復位，應盡早送醫讓專業醫師評估，若錯過最佳治療時機，可能會造成肘關節變形難以復位或骨癒合不良等情形，因此發生後應盡速就醫，醫師則依患者受傷的程度會安排不同的治療方式。

照片X光的黃圈處為黃姓女童肱骨髁上骨折處。(圖：南投醫院提供)

林表示，倘若「肱骨髁上骨折」屬輕微移位，可考慮閉鎖性復位及石膏固定治療；若明顯移位則需進行閉鎖性復位，及經皮穿針固定之微創手術；另，除了確認骨頭移位外，也需注意血管是否受損，以及神經是否受傷或被壓迫。

而「肱骨髁上骨折」復位手術會採全身麻醉，術後則以石膏保護患部，確保復位固定的骨頭能在正確位置癒合；手術後會使用石膏固定，家長屆時可觀察孩子手部活動循環的狀況，以及定期返診追蹤骨頭復原的情況。

黃姓女童骨折後接受閉鎖性復位，以及經皮穿針固定微創手術。(圖：南投醫院提供)

對於家長憂心孩童骨折是否會有後遺症，林則說，兒童有相當厚實的骨膜，且血液循環豐沛，對於骨折的生長、修復及重塑潛力是相當強大，像黃姓女童等大部分孩子經適當治療及追蹤下，多能康復且不會留下明顯的後遺症，恢復正常生活。