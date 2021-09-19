我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

換髖關節後 3招加速復元

王昭月
直膝抬腿運動 第二招直膝抬腿運動，可增加大腿前側股四頭肌的肌力。（記者王昭月／攝影）
直膝抬腿運動 第二招直膝抬腿運動，可增加大腿前側股四頭肌的肌力。（記者王昭月／攝影）

民眾上了年紀因骨質疏鬆或關節磨損，容易產生髖關節病變，高雄一名70歲老奶奶近一年走路總覺得右邊髖關節痠痛且行走無力，就醫才得知關節軟骨嚴重磨損，換上人工髖關節後又因怕痛、不敢復健。物理治療師提醒，患者愈不敢動，會引起關節孿縮與肌力退化，更影響復元。

台灣「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師吳瀚庭說，需置換髖關節的族群包括關節軟骨嚴重磨損或變形的退化性關節炎患者，不慎跌倒造成股骨頭骨折、類風濕性關節炎及股骨頭缺血性壞死等。置換人工髖關節後，一至兩天就應從事簡單的運動和下床行走，預防關節攣縮與肌力退化，「不要因為怕痛，或擔心影響傷口癒合而不敢動」。

吳瀚庭也說，患者在術後3個月內須以助行器或拐杖行走，也要注意髖關節不得彎曲超過90度，例如，坐下時椅子高度要夠高，上廁所則要讓開刀的腳向前伸直，避免下肢交叉，另也要避免內旋，以免造成人工關節脫位。一般在3至6個月後可恢復日常工作與活動，完全康復約需6個月。

下肢滑行運動 第三招的下肢滑行運動，可以維持下肢活動度與大腿後側膕旁肌肌力...
下肢滑行運動 第三招的下肢滑行運動，可以維持下肢活動度與大腿後側膕旁肌肌力。（記者王昭月／攝影）

由於術後恢復期較長，他建議在家可躺著做三項運動，加速復元。運動時注意髖關節不要超過90度，每個招式每回做15到20次，每天做3到5回，術後一至兩天就可練習。

第一招是踝關節幫浦運動，踝關節上翹、下壓各維持2秒，以增加下肢循環，減少腫脹。第二招是直膝抬腿運動是讓患肢膝蓋打直，往上抬到最大的忍受度，停滯10至15秒，以增加大腿前側股四頭肌的肌力。第三招是下肢滑行運動，可維持下肢活動度與大腿後側膕旁肌肌力。

踝關節幫浦運動 物理治療師建議置換髖關節的患者，可做三項運動，第一招是踝關...
踝關節幫浦運動 物理治療師建議置換髖關節的患者，可做三項運動，第一招是踝關節幫浦運動。（記者王昭月／攝影）

台灣 工作

上一則

癢到受不了 恐骨髓纖維化作祟

下一則

過敏兒睡不夠 影響發育

延伸閱讀

報告：逾半數美國人與疼痛共處 背痛最常見

報告：逾半數美國人與疼痛共處 背痛最常見

孩童易跌傷骨折 醫師曝完全康復關鍵及最佳時機

孩童易跌傷骨折 醫師曝完全康復關鍵及最佳時機
坐骨神經痛要開刀嗎？ 醫師：先檢查這兩處有無紅點

坐骨神經痛要開刀嗎？ 醫師：先檢查這兩處有無紅點
保護關節 該做哪些運動？

保護關節 該做哪些運動？

熱門新聞

40歲也可能失智 有這「10大警訊」應及早就醫

2021-09-16 06:51
順德里長李鴻志將防蚊液結合公益於里內義賣，每年所得近6萬元全數投入里內弱勢關懷。圖／新北民政局提供

柚子吃完皮別丟 4步驟成為防蚊液

2021-09-17 05:34
跑步可避免肌少症上身。（Getty Images）

5運動有助長壽 更可避免肌少症上身

2021-09-17 02:00
中秋節即將到來，應景的柚子好吃又營養，但營養師也提醒，有4種類型的人不宜多吃。記者陳斯穎／攝影

柚子營養又美味 營養師提醒4類人不宜多吃

2021-09-15 05:24
醫生曝憋屁後果可能不堪設想。（示意圖／取自：ingimage）

有屁真的要快放！醫生曝憋屁後果可能不堪設想

2021-09-13 20:00
台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油、低鹽、低糖，還有高纖維，月餅切食與家人共享，都能避免一次食用過量月餅，也能開心享受中秋節樂趣。圖／台中慈濟醫院提供

中秋月餅這樣吃 把握「三低一高」才健康

2021-09-17 05:24

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點