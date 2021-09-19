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癢到受不了 恐骨髓纖維化作祟

李樹人
皮膚搔癢是骨髓纖維化十大症狀之一。圖為示意圖。（本報資料照片）
皮膚搔癢是骨髓纖維化十大症狀之一。圖為示意圖。（本報資料照片）

最近一、兩年來，75歲陳先生飽受皮膚搔癢之苦，癢到受不了，也睡不好，以致體力差，胃口不佳，至皮膚科就醫，服用抗組織胺，也擦了藥膏，但狀況未見好轉，且逐漸惡化。血液檢查發現，貧血及血小板數目異常，轉介至血液科，經骨髓檢查確診為骨髓纖維化。

許多人聽過肝臟纖維化、肌肉纖維化，其實骨髓也可能纖維化，台灣台大醫院血液科主治醫師林建嶔提醒，65歲以上民眾若持續食欲不振、體重減輕，夜間盜汗、皮膚搔癢等症狀，又找不出原因，應至血液科接受檢查血液及骨髓等檢查，確診是否為骨髓纖維化。

「骨髓猶如人體的造血工廠」林建嶔說，一旦骨髓發生病變，造血功能異常，則嚴重影響全身健康，好發年齡為逾65歲銀髮族。

林建嶔指出，骨髓纖維化屬於骨髓增生性腫瘤的一種，可分為原發性與繼發性，前者為基因突變造成骨髓內細胞異常增生，並持續發炎而逐漸纖維化；後者則是從其他骨髓增生性腫瘤演變而來，包括血小板增多症或是真性紅血球增生症。

骨髓一旦纖維化，無法正常運作，造血工作則交由脾臟或肝臟等器官接手，此時，脾臟功能逐漸受損，變得腫大，壓迫周遭器官，造成腹部不適、食欲不振。此外，脾臟、肝臟的造血功能有限，患者容易貧血，少部分則會變成急性白血病，增加死亡風險。

林建嶔提出骨髓纖維化十大症狀，包括，夜間盜汗、注意力不集中、活動力不佳、易有飽足感、疲勞、骨頭疼痛、發燒、搔癢、腹部不適、體重下降，由於這些症狀易與身體老化搞混，患者常延誤就醫。

骨髓纖維化10大症狀

1.夜間盜汗

2.活動力不佳

3.疲勞

4.發燒

5.腹部不適

6.注意力不集中

7.易有飽足感

8.骨頭疼痛

9.搔癢

10.體重下降

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