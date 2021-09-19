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攝護腺癌早期發現治癒率高 9症狀要注意

黃寅

攝護腺癌是男性特有的癌症。早期攝護腺癌的10年存活率將近95%，甚至有很高治癒機率。

攝護腺癌難以發現治療，台灣台中榮總醫院提醒如果出現尿急但排尿困難、尿流較小較細、斷斷續續解尿不乾淨感覺，或頻尿、夜尿、血尿、腰背部疼痛，甚至骨折、脊椎神經症狀等，要警覺及早就醫。

泌尿科醫師陳卷書指出，攝護腺癌好發於50歲以上，是「較沉默疾病」，早期沒有症狀；目前仍有許多民眾沒有定期攝護腺篩檢習慣，有症狀時認為是攝護腺肥大或老化不以為意，等更嚴重症狀發生，確診往往為中後期攝護腺癌。

他建議50歲以上、無家族史，每1至2年應進行PSA（攝護腺特異抗原指數）檢查；若有家族史，則應在45歲以上即進行每年1次檢查，指數達4以上就該進一步檢驗，即使指數4以下若逐年上升，也應進一步檢查。

目前治療攝護腺癌為避免顯微性擴散，會先進行全身性的荷爾蒙癌症治療，再手術切除；陳卷書說，為了徹底清除癌細胞，手術時也許會傷及括約肌，導致術後漏尿，情況輕微可復健恢復正常，太嚴重則需以人工括約肌改善。

對手術後是否影響性功能？醫師表示得視有無切除雙側的性相關神經血管叢；若未切除，僅些微傷及，經術後休養再搭配壯陽藥，不影響性生活；但癌症擴散須切除雙側的性相關神經血管叢，就會影響。

癌症 指數 台灣

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