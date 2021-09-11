中老年肌肉量少 常見退化性滑脫

多數人都有脊椎滑脫問題。「脊椎滑脫」是指脊椎往前或往後位移，常發生在腰椎第四至第五節。由於初期症狀不明顯，許多人並未察覺，但症狀嚴重時，可能產生腰痛、足部痠麻、下肢沒力、跛行、坐骨神經痛或背痛等問題。

常見脊椎滑脫發生原因，主要是退化性的滑脫。許多中老年病患肌肉 量較少，沒有足夠肌肉支撐腰椎，長期以往，便會產生滑脫，尤以女性發生居多，因女性的核心肌群通常比較不強壯、韌帶較鬆弛；而工作常彎腰者，也是容易產生脊椎滑脫問題的族群。

有些年輕人小時候椎弓沒有發育好，易產生「椎弓解離滑脫」，他們常因反覆活動、彎腰，導致椎弓裂掉，初期大多沒有症狀，一旦發生跌倒、車禍 等意外時，照X光才知道有此現象。

若出現疑似症狀，醫師會安排腰椎正面及側面站立的X光檢查，檢查滑脫的部位及程度，並請患者前傾彎腰及後仰挺腰，以了解腰薦椎的不穩定程度。

當腰椎神經被壓迫嚴重時，會進一步做電腦斷層、脊椎攝影 或核磁共振掃描檢查，以確認神經根受壓迫的部位及嚴重程度。

治療上，會依患者症狀程度的不同，給予保守治療或手術處置。針對症狀較輕者，在從事掃地、抬椅子或做家事等活動時，建議應穿戴背架以支持身軀，限制脊椎活動度及角度，預防滑脫惡化。

疼痛時，可服用藥物或復健治療，緩解痠痛；但症狀惡化，痠麻感持續、走路跛腳、下肢沒力，甚至吃藥都無法緩解時，才會考慮進行手術，術後約有九成患者自覺恢復狀況良好。