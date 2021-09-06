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4種飲料別配藥吃 藥師警告：恐讓副作用更強

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

不少人常圖方便，隨手用飲料配服藥品，但這可能會與藥品發生交互作用，進而影響藥品吸收，甚至產生副作用，對此，台灣食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請社區藥局郭建宏藥師與民眾分享臨床上常見的例子。

服藥前後兩小時 勿飲用牛奶製品

首先，郭建宏藥師指出，牛奶中的鈣會與四環素類抗生素(Tetracyclines)、喹諾酮類抗生素(Quinolones)結合，減少其吸收，導致藥效降低；此外，牛奶也會影響甲狀腺素藥品及治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥品吸收。

對此，郭建宏藥師建議，服藥的前後兩小時內，勿飲用牛奶與含牛奶飲料，以免鈣與藥品結合而降低藥效。

咖啡因恐減少藥品代謝 當心副作用

而咖啡因會刺激中樞神經系統、促進腎上腺素分泌，造成興奮及心跳加速，這些作用會使某些藥品如含麻黃素類感冒藥的作用加成、或降低鎮靜安眠藥的效果。郭建宏藥師提及，咖啡因會減少某些藥品代謝，造成血中藥品濃度增加，進而增加副作用，例如精神科用藥Clozapine。

此外，茶飲含咖啡因，因此也會影響藥效；茶中的茶鹼成分，若與氣喘治療藥併用，會使藥品作用加成，增加副作用發生率。

葡萄柚與藥品交互作用多 服用前應諮詢醫師

最後，葡萄柚汁中含有抑制肝臟代謝酵素的呋喃香豆素(Furanocoumarin)，此成分會使經由此種酵素代謝的藥品血中濃度增加，增加不良反應的發生率，例如降血壓藥品、Statin類之降血脂藥品、抗心律不整藥 (Amiodarone) 、免疫抑制劑。

因葡萄柚汁與許多藥品都可能產生交互作用，食藥署建議，於用藥期間應避免飲用葡萄柚汁，或先行詢問醫師、藥師，以免產生不良反應。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51184

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