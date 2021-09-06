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暴瘦、膚色變黃？當心是「胰臟癌」惹禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

胰臟癌是各種癌症中預後最差、最凶險的癌症，主要因早期發生病變時，症狀不明顯，加上胰臟位在後腹腔，不容易透過一般檢查早期診斷。台灣台中慈濟醫院外科部主任余政展指出，胰臟癌是從胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，五年存活率低於5%，尤其隨著腫瘤逐漸擴大，人會陸續出現體重減輕，黃疸或上腹悶脹疼痛、背痛、嘔吐感、胃口變差等症狀，嚴重影響日常生活。

老翁堅持開刀治療 醫師擬完整治療計畫助一把

一名90歲老翁，退休後作息一如往常，但近一個月來不僅暴瘦5公斤，膚色也變黃，就醫檢查後確診為胰臟癌，經醫師團隊討論開刀是唯一的解決方式，雖家屬十分掙扎，但在老翁堅持下，家屬決定陪伴老翁一起闖關，所幸經醫師擬定完整治療計畫，術前補充營養、花六小時手術，並安排術後休養增加體力，術後老翁恢復良好，甚至最後能與家屬一起走出醫院。

胰臟腫瘤位於消化系統中樞 增加手術困難度

余政展主任表示，老翁的胰臟腫瘤位於消化系統中樞，因此手術必須一次處理消化道、膽道、胰臟腺，完成三個臟器重建，也增加手術難度，考量患者就醫時只剩下40公斤，因此先以全靜脈營養補充養分，讓老翁身體做足準備，並訓練體力一周後，再進行胰頭十二指腸切除併胰腸吻合、膽腸吻合、胃腸吻合的消化道重建手術。

養成良好飲食習慣 遠離胰臟癌上身

手術過程長達六小時，術後患者恢復良好，幾天後就能自行下床，也休養到不用輔具行走，讓家人也放下心中一顆石頭。余政展主任呼籲，預防勝於治療，平時養成少糖、少油、少鹽以及高纖維質飲食的習慣，且遠離菸、酒，並養成運動習慣，不僅有助於預防胰臟癌，也能防治三高找上門。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51186

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