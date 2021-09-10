年紀輕輕高血壓 恐是「多囊腎」惹禍

年紀輕輕出現高血壓 ，恐是「多囊腎」惹禍！洗腎大多以為是糖尿病 或飲食習慣引起，不過醫師指出，有2%至3%洗腎病患罹患「多囊腎」遺傳疾病，常出現高血壓、腰部疼痛、血尿等症狀，若多囊腎患者感染新冠肺炎 ，恐因腎功能驟降引起重症與死亡。

中華民國多囊腎腎友協會理事長、天主教輔仁大學附設醫院腎臟科醫師高芷華表示，多囊腎正式名稱為「自體顯性多囊性腎臟病」，又稱泡泡腎或PKD，為一種慢性腎臟病，有九成原因來自遺傳，男女遺傳機率相同，只要父母有一人患病，就有五成機率罹病，未來一定會發病。

高芷華指出，多囊腎患者發病後進入病程，腎臟上會長出充滿體液、無功能的囊腫，就是俗稱的「水泡」，以平均每年超過5%速度變多變大，可能膨脹到正常腎臟的20倍。一般正常腎臟約12公分，多囊腎患者可能變大到20公分，造成腎功能下降，相較一般慢性腎臟病患平均67.3歲才洗腎，多囊腎病友約52歲就洗腎，提早了15年。

國家衛生研究院暨高雄醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃道揚表示，多囊腎發病初期多無症狀，但腎臟囊腫進入快速生長期後，會出現高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石等五大症狀，一旦腎臟受損，血壓調節功能就會降低，超過五成患者不到30歲就會出現高血壓，若沒有及時控制，有5至10%機率出現腦出血。

台中榮總內科部腎臟科主任陳呈旭指出，多囊腎患者目前有口服藥物可抑制腎臟囊腫增長，有助於守住腎功能，延後洗腎時機點。

高芷華提醒，感染新冠肺炎後，人體可能會發生細胞激素風暴，導致全身器官受傷害，多囊腎患者本身腎功能不佳，若不幸感染新冠肺炎，恐因腎功能驟降，引起重症或死亡，提醒患者務必主動打疫苗，平時也要穩定服藥、積極回診、多喝水，選擇低鹽飲食，降低血壓及腎臟負擔，控制血壓、血糖、血脂，避免激烈運動或撞擊腰部。