婦人遭紅火蟻咬傷過敏性休克 低溫療法救命

紅火蟻極具侵略性及攻擊性，若遭咬傷嚴重的話會引起過敏性休克。(圖：金大提供)

一名中年婦人日前在工作 時，被發現無意識倒臥在地，送醫前已失去生命跡象，經過台灣東元綜合醫院急重症醫療團隊全力救治，奇蹟恢復生命跡象。院方表示，婦人是因紅火蟻咬傷引起過敏 性休克，醫療團隊使用低溫 治療等施救，成功將婦人救回，休養觀察一個月後順利出院。

成人加護病房(ICU)主任謝宗鑫表示，婦人到院前已失去心跳及呼吸，急救八分鐘後恢復生命跡象，經檢查發現左腳大拇趾瘀血，已有敗血症跡象，推測她已昏迷一陣子才被發現送醫。

到院後經過些許時間，婦人身上才出現被紅火蟻咬傷的病徵，主要傷勢集中在雙手手肘以下，脖子、胸前也有零星傷口，最嚴重的雙手則是出現大片密集度極高的膿皰。因為傷勢集中在手部，透過家屬問診，推測婦人疑似在工作中因搬動地面上的建築材料，雙手觸及紅火蟻巢穴，讓螞蟻從手部攀爬至手臂以及軀幹其他部位。

婦人歷經低溫治療、呼吸器供給、抗生素治療後，奇蹟恢復生命跡象，被咬傷的膿皰也結痂癒合，目前已出院返家。

謝宗鑫說，根據研究資料說明，紅火蟻咬傷會造成身體不適，主要是因為紅火蟻毒蛋白中含有「類鹼性毒素」，局部被紅火蟻咬傷，大多數病人除了疼痛、騷癢以外，不會有太劇烈的不適反應，且症狀會隨著時間緩解，不會有太嚴重的後遺症。

不過有兩種情況最為危急，像是被紅火蟻叮咬的範圍大，造成毒素劇烈反應，可能導致器官衰竭、腎衰竭、橫紋肌溶解、甚至有死亡的可能；或是少數對紅火蟻毒蛋白過敏的人，只要少數幾隻咬到，可能產生過敏性休克而致命，要特別小心。且紅火蟻叮咬時有旋轉及攻擊多次的習性，因此傷口比一般螞蟻更嚴重、更密集。

謝宗鑫也提醒，民眾從事戶外活動機率增加，行經草地、塵土多的地方務必留意，如有發現紅火蟻棲息地，應遠離土丘巢穴，切勿驚擾並通報相關單位處理。

萬一不慎遭紅火蟻咬傷，第一時間以肥皂和清水清洗被叮咬的部位，暫時冰敷被叮咬的部位，被叮咬後避免將膿皰弄破，避免傷口二度感染，倘若身體出現心悸臉紅、蕁麻疹、喉嚨腫脹、胸悶、心跳加快等有過敏反應，應盡速至醫療院所就醫。