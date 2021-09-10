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嗜睡症類型多 最怕亂停藥發作 不慎自傷或傷人

王昭月
醫師表示，嗜睡症像「大鍋爐」，需要辨別診斷，最怕的是停藥時發作，不慎自傷或傷人。(Getty Images)
醫師表示，嗜睡症像「大鍋爐」，需要辨別診斷，最怕的是停藥時發作，不慎自傷或傷人。(Getty Images)

一名30歲蔡姓女子日前帶兒子要上安親班，準備牽車出門時卻突然倒地，旁人幫忙報警，男童才吐露媽媽患有嗜睡症，病情發作「睡著了」。台灣高醫睡眠中心主任徐崇堯表示，猝睡症者10萬人中約1至2人罹患，須終身服藥控制，若忘了服藥，最怕的是臨時發作時正在行車狀態，可能自傷或傷人。

猝睡症為嗜睡症的一種，徐崇堯從這起病例研判，至30幾歲卻仍有白天想睡覺狀況，可有能是幼年得嗜睡症，至今持續。也可能是阻塞型的呼吸中止症，晚上睡覺得打鼾、缺氧，常常醒過來，變得白天想睡，不過這類型以男生居多。他說，猝睡症的病人，通常不會拖那麼久還叫不醒，所以有些人不是真正的猝睡症，而是癲癇發作後的嗜睡現象。有的則是血糖過低，就很想睡，因此都需要進一步辨別。

徐崇堯表示，如果個案這名母親是忘了吃藥，代表已經就醫，也接受了治療，她可能忘了吃中樞神經提神或興奮的藥，所以發作。而猝睡症者如果合併猝倒，兩者加在一起，嗜睡的時間更長。理論上，這個毛病必須要吃一輩子，沒吃藥，是不會好的。

值得注意的是，患者沒有規律用藥，剛好又在騎機車或開車時，很容易造成自己的危險或其他公安意外，傷及別人。徐崇堯說，猝睡症發作時，會有一些前兆，患者應警覺且及時因應。

徐崇堯說，嗜睡症像個「大鍋爐」，裡面包含很多的病症必須分辨，治療的方法也不一，常見30歲以內發病的叫猝睡症，年齡集中在小學五、六年級到大學二、三年級之間，白天會非常想睡，影響到工作生活、就學，典型的症狀是猝倒，尤其興奮的時候、大笑的時候，情緒激動起伏生氣，身體會失去力氣癱軟。一部分的人下巴會掉下來，話講不清楚，手不能拿東西，兩腳站不住癱倒。

另一種是俗稱「鬼壓床」的睡眠麻痺，全身動彈不得，還會出現幻覺，像經歷了靈異事件，有的因此求神問卜，學理上嗜睡症約10萬人有1至2人，但他認為台灣人對於睡眠障礙不甚瞭解，通常不懂求醫，會以為想睡覺是因熬夜、太疲倦、肝不好等等原因，因此檯面下應有更多的人。

徐崇堯說，第二種常見的嗜睡症叫「克萊列文症候群」，過去20年來臨床上他約遇到10來個，這類嗜睡症易發生在年輕人，通常會連續睡上兩、三周叫不醒，勉強叫醒，脾氣很差，食慾會改變，有的人變得暴飲暴食，不喜歡吃的變愛吃，甚有性欲衝動。

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