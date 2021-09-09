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淋巴水腫雙手硬如球棒 超顯微手術救援

莊祖銘
69歲曾姓女子乳癌術中併發淋巴水腫，嘉義大林慈濟醫院整形外科利用超顯微淋巴管與靜脈吻合術，讓她重獲新生。（圖：大林慈濟醫院提供）
69歲曾姓女子乳癌術中併發淋巴水腫，嘉義大林慈濟醫院整形外科利用超顯微淋巴管與靜脈吻合術，讓她重獲新生。（圖：大林慈濟醫院提供）

乳癌治療中常見淋巴水腫，讓患者苦不堪言。一名69歲曾姓女子20年前罹患乳癌陸續動三次大手術，為解決併發淋巴水腫，接受淋巴結移植手術，但術後左上肢仍持續腫脹僵硬，後接受台灣嘉義大林慈濟醫院整形外科超顯微淋巴管與靜脈吻合術，讓她左上肢退腫，重拾正常生活功能。

曾女說，淋巴移植手術後狀況沒改善，整隻手還是硬梆梆、腫脹變形、皮膚緊繃，像球棒一樣，外觀上兩隻手的大小差很多，後續配合復健及穿壓力衣，卻始終無效，甚至淋巴回流阻塞導致蜂窩性組織炎，險遭截肢命運。

大林慈濟醫院整形外科醫師莊濬綦表示，手臂淋巴水腫是乳癌患者在療程中，接受腋下淋巴結廓清或接受放射線治療後，由於輸送系統受到阻塞，遠端淋巴液無法經淋巴管及胸管輸回靜脈系統，使得含大分子和高量蛋白質的淋巴液滲至細胞間質中，因而造成腫脹，如不及早處理，則整個手臂之淋巴系統將被破壞，面臨截肢命運。

69歲曾姓女子乳癌術中併發淋巴水腫，嘉義大林慈濟醫院整形外科利用超顯微淋巴管與靜...
69歲曾姓女子乳癌術中併發淋巴水腫，嘉義大林慈濟醫院整形外科利用超顯微淋巴管與靜脈吻合術，讓她重獲新生。（圖：大林慈濟醫院提供）

莊濬綦建議曾女接受超顯微淋巴管與靜脈吻合手術，以高倍顯微鏡輔助，先在水腫的肢體皮下打入螢光染劑，利用特殊紅外光影像系統找出淋巴管後，再以直徑0.01mm的手術縫線將淋巴管與小靜脈做吻合。

莊濬綦說，小切口在皮膚下做淋巴接合，侵入性低，不會在患肢以外部位增新傷口，且術後傷口照顧簡單，可以很快回到原本的生活。目前平均每個月都完成一例手術。

莊濬綦提醒，淋巴水腫常發生在肌膜層上以的部分，乳癌、婦癌、嚴重開放性骨折手術後、淋巴管退化等，都可能會遭受淋巴水腫問題，若能及早接受治療，避免迷信偏方，才不會延誤治療的黃金時機。

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