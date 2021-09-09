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內眼皮詭異隆起 黃斑瘤女性居多

許政榆
黃斑瘤通常好發40至50歲女性，可透過手術改善外觀。（圖：李秉侖提供）
黃斑瘤通常好發40至50歲女性，可透過手術改善外觀。（圖：李秉侖提供）

一名40多歲女性，眼皮上方有黃色斑塊，原本沒有太留意，近期因戴口罩，反而更加明顯，讓她相當困擾，因而前往求診。收治該個案的台灣新店耕莘醫院整形外科主任李秉侖表示，該黃色斑塊稱為「黃斑瘤」，大多可以透過手術切除，並合併眼整型手術，兼顧術後整體外觀。

李秉侖指出，黃斑瘤與膽固醇沉積在眼皮、皮下脂肪甚至肌肉層有關係，且會隨時間擴大，常出現於兩眼上眼皮，可能延伸到內眼角、下眼瞼，有些民眾沒有及時處理，甚至長到直徑一公分。

根據統計，黃斑瘤好發於40至50歲，並以女性居多，有一半以上病患合併高血脂症。李秉侖說，出現黃斑瘤多半與體質有關，並不代表高血脂的人就會出現。若病患同時有高血脂，會建議諮詢心臟內科、新陳代謝科、家醫科等醫師，服用降血脂藥物降低心血管疾病風險。不過黃斑瘤一旦長出，不會因為吃降血脂藥物就消失，仍得透過外科手術處理。

李秉侖建議，若黃斑瘤範圍較小，可考慮雷射、化學藥水燒灼等非侵入性治療，若黃斑瘤較大、較凸，可透過切除合併眼整型手術，一方面完整切除黃斑瘤，降低其復發機率，也避免切除後造成眼瞼變形，降低疤痕醜型。

李秉侖提醒，黃斑瘤若單純切除，有50%機率會復發，主要原因是黃斑瘤常常長的很深，若沒有徹底清除乾淨，殘留就容易復發，若手術仔細清除，復發機率可降至10%。手術採局部麻醉，當天即可返家，術後可透過冰敷、藥膏簡易護理，一周後拆線即可，有眼皮黃斑瘤困擾的民眾，建議找專業整形外科醫師咨詢。

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