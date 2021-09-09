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手腕長期疼痛無力 小心是三角纖維軟骨撕裂傷

健康醫療網
開瓶時手腕疼痛無力恐是三角纖維軟骨撕裂傷。(Getty Images)
開瓶時手腕疼痛無力恐是三角纖維軟骨撕裂傷。(Getty Images)

車禍、跌倒、運動扭傷等導致的手腕傷害，如果有長期疼痛問題，建議需至醫療院所尋求協助；此外，若有相關手腕疼痛問題，可以尋求手外科醫師做專門的評估，避免造成手腕活動角度變差，無力或創傷後關節炎等後遺症。

35歲李先生熱愛健身重訓，尤其喜歡挑戰大重量的臥推訓練。某次啞鈴臥推時，下放啞鈴不慎扭傷右手腕，瞬間的劇裂疼痛讓李先生痛苦不已。雖然休息數週，並接受多次復健治療，手腕仍然有痠痛問題，日常生活的開門、擰毛巾、開瓶等扭轉動作都會疼痛無力；經理學及核磁共振檢查後，發現是手腕三角纖維軟骨撕裂傷。在接受腕關節微創手術修補三角纖維軟骨，並配合術後復健，目前成功拾回他最愛的健身運動。

手腕三角纖維軟骨撕裂傷  X光難察覺

台灣新竹臺大分院新竹醫院骨科部手外科吳俊毅醫師表示，三角纖維軟骨是手腕尺側的重要結構，主要功能是確保手腕旋轉時的穩定度，因為單靠X光無法查覺結構的損傷，需要透過醫師的理學檢查及核磁共振才能確認，因此容易會被忽略。

腕關節修補手術　內視鏡輔助治療

三角纖維軟骨如有急性撕裂傷，需使用石膏保護4至6週。如果錯過石膏保護黃金期，目前建議接受腕關節修補手術。

吳俊毅醫師指出，腕關節微創手術是以數個小傷口，將內視鏡深入手腕關節進行修補，大大減少組織破壞程度及沾黏情形，術後利用護具保護四到六週後再配合復健治療，一般而言可以在3個月左右逐漸恢復運動功能。

手腕傷害長期未解決 盡早就醫避免後遺症

吳俊毅醫師提醒，因車禍、跌倒、運動扭傷等導致的手腕傷害，如果有長期疼痛問題，建議需至醫療院所尋求協助；此外，若有相關手腕疼痛問題，可以尋求手外科醫師做專門的評估，避免造成手腕活動角度變差，無力或創傷後關節炎等後遺症。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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