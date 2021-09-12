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小孩有足內八？ 醫：這些方式可調整步態

鄭維真
台灣成大醫院兒童骨科醫師施建安表示，造成內八步態主要有三大可能原因，包括小腿骨內旋、大腿骨前傾，以及較少見的腳板變形。（圖：台灣成大醫院提供）
台灣成大醫院兒童骨科醫師施建安表示，造成內八步態主要有三大可能原因，包括小腿骨內旋、大腿骨前傾，以及較少見的腳板變形。（圖：台灣成大醫院提供）

四歲吳小弟平常喜歡跪坐或坐姿呈W型，從學會走路之後，家人就發現他有「內八」步態，母親也發現他的膝蓋X型腿日趨嚴重，走路常跌倒也不愛運動。

經醫師評估發現，吳小弟走路內八明顯可能與大腿骨前傾有關，膝外翻則造成膝蓋內側時常摩擦，以至於足部向內；另外，吳小弟走路時雙腳常拖著走，平衡感也不佳，在改變習慣、持續復健之後，已有顯著改善。

台灣成大醫院兒童骨科醫師施建安指出，吳小弟的問題須從改善坐姿、練習原地抬腳踏步著手，並且透過戶外運動以建立良好步態習慣及加強肌力訓練。否則，當足內八持續惡化到影響足部或行走功能時，未來就需要考慮接受截骨矯正手術。所幸，經過吳小弟努力，以及在家人的幫助、持續復健加持之下，內八步態及膝外翻情形都有顯著進步，在進入國小就讀時，走路姿勢及肌耐力已明顯進步，很少再有跌倒情形。

施建安表示，造成內八步態主要有三大可能原因，包括小腿骨內旋、大腿骨前傾，以及較少見的腳板變形，但都不會被判定為殘障。

當內八的原因為股骨或脛骨旋轉變形時，視變形的嚴重度，可能影響孩子未來兵役體位的判定。

施建安說，病態性的旋轉變形未來可能會影響成人步態、增加下肢退化性關節炎風險；腳板變形未來則可能造成穿鞋疼痛、產生足部疼痛變形等。

施建安認為，內八的治療應在兒童期就要開始建立正確觀念，了解內八和肌肉鬆弛、走路腳板習慣拖地、錯誤的坐姿有關，特別是W型坐姿，讓孩子可以透過練習原地踏步、調整坐姿如盤腿坐、雙腳向前坐、坐椅子等，並多參加戶外運動訓練肌耐力，來改善內八的步態。同時，也建議穿一雙適合孩子、服貼的鞋行走，可透過騎乘腳踏車、大腿肌肉的張力運動等訓練，及模仿企鵝、熊走路的遊戲等，來進行調整步態。

醫師提醒，造成部分足內八的股骨或脛骨旋轉異常，是源自於神經、肌肉或骨骼相關的疾病，包括腦性麻痺及髖關節發育不良等，因此，當孩子有肌肉張力異常、出現病態性步態、髖關節活動受限、長短腳出現時，應盡速尋求骨科專科醫師，獲得適時醫療協助。

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