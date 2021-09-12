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液態黃金…蜂蜜有助預防動脈硬化、緩解上呼吸道感染

王郁婷

香甜的蜂蜜不管做為飲品或當作調味，都很受歡迎，也是相對健康的天然糖分，在國外，蜂蜜甚至被稱為「液態黃金」。現在，你有更多理由「嘗蜜」，一些研究表明蜂蜜具有重大的健康益處。

牛津大學研究人員檢視了之前發表的14項研究，關於蜂蜜緩解上呼吸道感染（URI）的效力。他們發現與常規治療方式（例如非處方藥物和抗生素）相比，蜂蜜確實能改善咳嗽頻率和嚴重程度，可以作為抗生素的廉價替代品。

該研究得出的結論，仍需要進一步對照組的試驗。該分析主要是出於對抗生素抗藥性的擔憂，其中一部分與上呼吸道感染過度使用抗生素有關。2017年另一項研究中，伊利諾大學芝加哥分校的科學家發現，蜜蜂製造的一種抗菌化合物，可能成為新抗生素的基礎。

2018年發表在《營養學（Nutrients）》期刊上的一篇論文，回顧了蜂蜜對代謝症候群（包括腰圍大、高血壓、高血糖、高密度膽固醇過低等）的保護作用。

蜂蜜的升糖指數較低，不會引發血糖飆升，且有助提高胰島素敏感性。蜂蜜還被證實可以降低三酸甘油脂、總膽固醇和低密度膽固醇，同時增加高密度膽固醇，防止體重過重並改善脂質代謝。蜂蜜的抗氧化特性，也有助於減少身體的氧化反應，避免自由基生成。研究人員認為蜂蜜在預防和治療代謝症候群方面有很大的潛力。

2019年發表在《營養學》期刊的一篇論文，探討蜂蜜對抗動脈硬化的能力。蜂蜜含有180多種物質，包含天然糖分、礦物質和植物化學物質，研究人員得出結論，蜂蜜中的抗氧化和抗發炎物質，也是保護血管的關鍵因素。

更早的研究發現，食用蜂蜜確實會提高血液中抗氧化水平，用蜂蜜替代加工糖，可能有助於增強健康成年人的抗氧化防禦力。

發表在《Integrative Medicine Insights》期刊上的一篇評論指出，蜂蜜具有益生元特性，益生元有助腸道益菌生長，包括雙歧桿菌和乳酸桿菌。

小提醒

任何種類的蜂蜜都不應給 12個月以下的兒童服用，因為存在肉毒桿菌孢子的風險，肉毒桿菌孢子會在嬰兒未成熟的消化系統中繁殖並導致嚴重疾病。（資料來源/Health.com）

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