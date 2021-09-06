我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

「糖心蛋」族群確診死亡增3倍 醫：打疫苗要病情穩才行

謝承恩
疫情期間，糖尿病、心血管及肥胖者需要留意飲食及服藥狀況。(Getty Images)
疫情期間，糖尿病、心血管及肥胖者需要留意飲食及服藥狀況。(Getty Images)

新冠疫情爆發，罹患「糖」尿病、「心」血管疾病、肥胖「蛋」型身材等三大族群，罹患重症的死亡率也較常人提高二至三倍。醫師指出，疫情期間民眾回診服藥不穩定，加上運動機會變少，血糖控制不佳，造成惡性循環，提醒高風險患者除保持良好生活習慣，在施打新冠疫苗也切勿停藥，同時也要避免在發燒、感染等病情不穩定時接種。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長謝宜璋指出，慢性病會增加新冠肺炎的致命風險，排名第一為心血管疾病，其次為糖尿病、慢性呼吸道疾病及高血壓，這些人感染之後不只容易罹患重症，癒後效果也差。另外包含體BMI值超過24者為肥胖及體重過重者，也是高風險族群。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，罹患糖尿病者容易出現併發症，例如中風、腦梗塞、心梗塞、足部潰傷、洗腎、胰臟癌等機率，較一般人高。病患因疫情期間無法運動，甚至不固定回診取藥、服藥，導致血糖及病情控制不佳，更雪上加霜。

他建議，糖尿病治療除了均衡營養、不過度飲食外，就能進一步穩定血糖，透過GLP-1腸泌素控制食欲，並養成運動習慣，就能將心血管疾病併發風險減少。但最根本的在疫情底下，不要暴食，多選擇低卡、低糖、低脂、低鹽及高纖飲食，每周運動150分鐘以上，且保持規律回診及服藥，才是自保上策。

目前多國雖已針對慢性病等高風險長輩施打新冠疫苗，但仍有民眾憂心「接種後死亡等不良反應」而舉足不前。謝宜璋表示，建議患者藥在病情穩定時接種，若有發燒、重症、開刀不久或發炎感染等狀況，可延後施打。

另外也有民眾擔心施打疫苗前，是否要停吃抗凝血藥物，他表示一定要持續穩定服藥，施打疫苗接種後不良反應與藥物無關，有部分民眾擔心打疫苗會血流不止，因新冠疫苗施打於肌肉上，不會直接傷及血管，較無出血的問題，無須緊張。

疫苗 糖尿病 疫情

上一則

老菸槍別再吸了 染疫變重症風險高2倍

延伸閱讀

打疫苗副作用神隱？金正恩最新模樣曝光 民眾列隊欲哭

打疫苗副作用神隱？金正恩最新模樣曝光 民眾列隊欲哭
台大開第一槍 喊話中央：開放大學生造冊打疫苗

台大開第一槍 喊話中央：開放大學生造冊打疫苗
美返台確診跑6縣市 匡列129人全採陰

美返台確診跑6縣市 匡列129人全採陰
東灣康縣學區 擬強制學生打疫苗

東灣康縣學區 擬強制學生打疫苗

熱門新聞

減肥太成功，肌膚可能會變鬆。圖／摘自Pelexs

減肥成功 身上皮膚卻鬆垮垮？學3招讓肌膚變緊緻

2021-09-04 15:30
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報檔案照)

民主黨提案：紅藍卡參加年齡 自65降至60歲

2021-09-03 23:18
9歲任小妹睡前有吃消夜習慣，不到半年，體重過重、肚子凸。記者趙容萱／翻攝

消夜戒不掉 9歲女童肚凸嚇壞爸媽 減下這2類消肚又長高

2021-09-04 05:18
為防疫佩戴雙層口罩，耳朵負擔大，且容易耳後摩擦破皮。美聯社

戴雙層口罩「耳朵受不了」破皮發炎 專家教減壓三招

2021-09-01 07:13
56歲男子嘗試電子菸，短短吸兩周後開始不舒服，兩個月後發現肺部嚴重損傷。圖／王鶴健提供

56歲男吸電子菸兩周身體急速變差 想戒斷卻發現肺壞了

2021-09-02 05:21
南投醫院院長洪弘昌是肝膽腸胃專家，他提醒有肝硬化、代謝疾病等高危險群病患應定期篩檢，預防肝癌。圖／南投醫院提供

當出現症狀即為晚期 專家：肝癌高危險群應定期篩檢

2021-09-01 05:33

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著