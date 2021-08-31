天氣悶熱又戴著口罩 工人傳出罹熱衰竭症狀

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育提醒，天氣炎熱工作時，應盡可能穿著寬鬆衣物，並適時補充水分和電解質，降低熱衰竭的發生機率。圖／亞洲大學附屬醫院提供

台灣近期天氣高溫 悶熱，日前有工人在工地出現噁心、嘔吐等症狀，緊急送醫急救，確診為熱衰竭，其中一人更引起橫紋肌溶解症，所幸及時住院治療，靜脈注射大量輸液後才化解危機，並在兩天後順利出院，返回工作 崗位。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育指出，患者本身有慢性腎臟病，加上工作必須配戴口罩，不易散熱，喝水也不方便，可能因此更容易引起熱衰竭。他提醒，工作時應盡可能穿著寬鬆衣物，並適時補充水分和電解質如運動飲料或微量加鹽的開水，也可用冷毛巾擦拭皮膚，讓體溫漸漸降低，降低熱衰竭的發生機率。

他說，常見的熱傷害包括熱衰竭、熱痙攣及熱中暑，熱衰竭是指高溫環境大量流汗後，同時造成水分和鹽分等電解質大量流失；體溫大多正常或稍微上升，但會出現頭痛、噁心、嘔吐、虛弱無力等症狀，嚴重時可能休克或昏迷。由於體溫不太會超過40°C（華氏104度），死亡風險低，只要盡快補充水分及電解質，大多能恢復正常。

熱痙攣則是指在高溫環境大量流汗時，補充過多開水而非電解質溶液，造成體內電解質不平衡，出現肌肉 痙攣，若情況嚴重無及時處理，少數案例會有死亡風險。至於熱中暑，常是因體溫調節能力失常造成，大多是因為熱衰竭未及時發現所致，輕微熱中暑會出現臉色發紅、口渴、頭暈、噁心、四肢無力等症狀，嚴重時恐會伴隨中樞神經問題，體溫超過42°C（華氏107.6度）時，甚至有死亡風險。

李其育說，橫紋肌溶解症為內科急症，通常合併熱衰竭出現，由於體內溫度過高，使骨骼肌的肌纖維膜發生急速損傷，造成肌肉細胞壞死，當細胞內大量肌球蛋白釋出進入血液循環，會造成腎毒性，若無法及時排出，就會影響腎臟功能，造成急性腎臟衰竭，一旦延誤治療，嚴重時也會致命。